民進黨跨縣市17議員向賴清德拋行動倡議 彰化5人全是新芽連線

彰化新芽連線五虎將從政打團體戰，相互找議題一起發聲，分別是楊子賢（左2起）、劉珊伶、洪騰明、張欣倩、藍駿宇。陳情場合經常可見5人集體發聲，替民眾爭取權益。（記者張聰秋攝）

2025/08/28 18:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕大罷免案落幕後，民進黨17名跨縣市議員聯向黨主席、總統賴清德提出5點行動倡議，其中5人來自彰化縣，都是2022年縣市選舉時組成的「彰化新芽連線」，當年靠團體戰術出擊，全員當選，至今仍是縣議會裡最能代表年輕世代的團體。這次再度合體行動，也突顯彰化在全國政治版圖的重要性。

彰化縣是全國人口最多的非六都縣市，每逢總統大選都被視為「得彰化者得天下」的關鍵縣。2024年總統大選，賴清德、蕭美琴在彰化以38.11％得票率，拿下28萬2514票，擊敗藍白對手，讓賴清德在這一戰選得漂亮，也成功奪下總統大位。

「彰化新芽連線」的五虎將年齡從20多歲到40出頭，分別是楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明、劉珊伶。3年前，他們在民進黨新潮流系立委陳素月帶領下，聯手闖過黨內初選，再披上綠袍參選縣議員。當時打出團體戰策略，彼此互相支援議題，最後5人全部順利拿下席次，成為縣議會一股新力量。

前天，陳素月與媒體餐敘，表明有意爭取代表民進黨角逐下屆縣長，五人也全員到場，展現團結背書的態度。

楊子賢說，縣議員就像政治圈裡「小雞」，他們特別關注財劃法修法後，中央財稅收入移轉地方，對縣市建設財源與事務推動的影響。彰化是人口破百萬的大縣，財劃法修法後如何讓地方自治做得更好，這是他們相當在意，如果地方自治未能落實，就好比穿上一件過於緊身的西裝，行動受限。這次連署，就是希望透過行動把基層的聲音傳上去，讓賴總統聽見年輕人真正的聲音。

