赴中國觀光變「恐怖之旅」 台男通關慘遭「抓錯人」帶進小房間

2025/08/28 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今天公布一起國人到中國旅遊，返台時被中國海關人員帶進小房間盤查，讓觀光自由行變成「恐怖之旅」，查到最後對方才發現「好像抓錯人了」。

「我只是去玩，怎麼突然被帶到小房間盤查？」海基會發文指出，最近接獲一則通報，阿豪是普通上班族，某天順利完成主管交辦的大案子，為了放鬆一下，規劃赴中國觀光自由行，沒想到「放空之旅」卻在返台前一刻變調，成為一趟「恐怖之旅」。

海基會描述，阿豪在中國結束5天4夜的旅程後，在機場報到準備登機時，邊檢人員突然告知：「您的證件有問題，不准過關登機!」阿豪感到一陣莫名奇妙，詢問原因邊檢人只回答「無可奉告」，也不出示任何說明文件。

經過短暫等待，又出現3、4名自稱是海關的人員，把阿豪帶入一處小房間，不僅翻查阿豪的隨身物品，更對阿豪在中國的旅遊過程與目的進行盤問，甚至要求解鎖手機進行檢查，瀏覽手機內所有的APP與個人資料，包含社交軟體、照片、文件都翻了好幾遍。

海基會指出，盤查一個多小時卻是烏龍「抓錯人？」歷經一個多小時的盤問，突然盤查人員竊竊私語地交談，阿豪似乎聽到了幾個令人傻眼的文字「好像抓錯人了……」。

驚險的是，中國海關人員將阿豪請出小房間，讓他登機，但當下距離登機時間只剩下10分鐘，機場登機廣播早已廣播數次，阿豪只能放棄原本要買給家人的免稅紀念品，直接奔向登機門，幸好在機艙關閉前順利登機，結束這段驚險的中國之旅。

海基會直指，雖然阿豪最終平安返台，但在中國機場的不幸遭遇，卻在他的內心留下難以抹去的陰影，回家後數日經常半夜驚醒，輾轉難眠，生氣的阿豪向海基會提出申訴，希望海基會對類似侵犯人權的行為向陸方表達關切，呼籲中方應督促機場人員避免類似情況再次發生，海基會在收到通報後，並透過正式發函等方式向中方反映。

海基會強調，因應中方近年持續增修國安相關法令，已有國人赴中遭非法扣押、留置及盤查等情形，且又發布「懲獨22條意見」嚴重威脅國人赴中的人身安全。陸委會已於去年6月27日將中國旅遊警示列為「橙色」建議國人應避免非必要赴中旅行。如確實有赴中需求，仍應審慎評估赴中之人身安全風險，並於出發前至陸委會官方網站「國人赴中港澳動態系統」登錄。

