中製機器狗未向數發部申請 北市新工處：廠商還在試辦未送審

2025/08/28 18:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進中國製造智能機器狗，引發資安風險爭議。將接任數發部長的次長林宜敬今（28日）在行政院會後記者會說明，依規定，各級政府機關使用中國廠牌的資通訊產品，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用，但截至昨天都沒收到北市府申請。

台北市智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，台北市新工處表示，此案廠商仍處於試辦階段，尚未送進市府審查。

林宜敬指出，政府機關希望使用中國廠牌的資通訊產品，須經過機關及上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用，截至今年8月27日都沒收到北市府專案使用中國廠牌機械狗的申請，要特別提醒台北市政府注意這方面的資通安全。

新工處表示，本案市府與廠商簽訂成效是契約，目前針對人行道巡查仍採人工方式，廠商另試辦機器狗巡查模式中，尚未送交市府審查。

新工處說明，本次導入的機器狗由「載體」與「核心設備」整合而成，載體由中國廠商製造，僅提供行走功能，不具聯網與定位能力；核心設備包含影像採集、環景建模與傳輸系統，均由台灣團隊自主研發。廠商已於研發過程完成資安檢核，未來也將納入第三方資安認證，並請北市府資訊局協助確認，確保資料安全無虞。北市府將配合數發部及法規相關規定辦理。

