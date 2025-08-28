林佳龍低調率團訪菲 涉外人士：早預期中國會刻意曝光施壓

外交部長林佳龍本週率團訪問菲律賓，但外交部對外僅稱訪問團是由農業部政務次長黃昭欽等人共同領軍，並未正面證實消息。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕據了解，外交部長林佳龍本週率團訪問菲律賓，但外交部對外僅稱訪問團是由農業部政務次長黃昭欽等人共同領軍，並未正面證實消息。涉外官員透露，我方早有預期中國將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍低調訪問的行程，藉此對菲律賓政府施壓。

涉外官員說明，此次訪菲的台灣產業考察團，是為推動「榮邦計畫」下「台菲經濟走廊」的合作，並實踐台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）精神，由國際經濟合作協會和美台商會（USTBC）共同組團，集結電電公會、SEMI國際半導體產業協會及全國創新創業總會等公協會代表參與，邀請資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等產業代表，共同訪問菲律賓蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，全方位評估菲律賓的投資與合作契機。

台灣是菲律賓前十大貿易夥伴，官員指出，此次產業考察團獲菲律賓政府高度重視，行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並拜會菲國基地轉換暨發展署（BCDA），展現台灣積極透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計畫，融入美日印太戰略框架及供應鏈的布局。

官員進一步說，台菲經濟結構高度互補，林佳龍期待藉「經濟外交」深化台菲在半導體、AI、智慧農業及新能源領域的合作，強化台菲的供應鏈安全與區域經濟韌性，共同支撐「非紅供應鏈」，在民主同盟的架構下抵禦中國在區域內的擴張意圖。

菲律賓參議院外交委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos）27日對林佳龍訪菲的關切，以及憂心訪團將為菲中關係帶來問題；菲律賓華文媒體《菲律賓商報》也提前曝光林佳龍訪菲消息。

涉外官員表示，早有預期中國將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍低調訪問的行程，藉此對菲律賓政府施壓，然而，此次由台美共同組團訪菲推動「第三地合作」契機，不僅是台菲經貿合作的重要里程碑，也象徵台灣拓展外交空間、深化與菲律賓戰略夥伴關係的重大突破。

涉外官員指出，今年適逢菲中建交50週年，但菲國政府對相關活動卻刻意低調，並未大肆慶祝，反襯出菲中關係因南海爭端而蒙上陰影，從菲中互動隱約可見官方關係「質變」跡象；相較中國屢屢破壞以規則為基礎的國際秩序，台菲雙邊互動在善意堆疊下持續加溫，菲律賓政府今年4月公告放寬對台官方交流限制，並於今年7月起對台灣護照旅客開放14天免簽，今年5月立委也揭露財政部長莊翠雲曾赴菲低調簽署避免雙重課稅協定（ADTA），奠定深化合作的制度基礎。

