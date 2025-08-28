黃國昌與谷立言合影臉超臭 鄉民狠酸：美國爸爸見美國人的爸爸

AIT貼出處長谷立言和黃國昌的合影。（圖翻攝自AIT臉書）

2025/08/28 19:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌近期被「美國爸爸」爭議纏身，但他面對媒體追問屢次避答，致使質疑聲音越來越多。美國在台協會（AIT）昨天（28日）在官方臉書PO出處長谷立言（Raymond Greene）與黃國昌的合影，證實2人會面，引發網友熱議，大批鄉民湧入留言區嘲諷黃國昌，調侃該照片是「真美國爸爸見美國人的爸爸」！

大罷免結束後，AIT接連發文曝光與在野黨立委會晤的照片，先是25日與國民黨立委徐巧芯、羅智強、陳永康、牛煦庭、林沛祥開會，再來是27日谷立言與黃國昌的合影，討論美台防衛合作、提升台灣全社會韌性等。照片中可以看到，藍委們「正襟危坐」，黃國昌的表情甚至被稱是「臭臉」，引發外界熱烈討論，不少人認為這是美國在給拿到「無敵星星」的藍白兩黨施壓下馬威，表明藍白的動向美方都看在眼裡。

請繼續往下閱讀...

而昨天谷立言與黃國昌的合影曝光後，更多鄉民提到的是黃國昌近日被網紅「四叉貓」爆料兒子可能是美國人，而且是刻意到美國生產拿到美國身分，黃國昌面對「美國爸爸」爭議卻一再避答，紛紛嘲諷「真美國爸爸見美國人的爸爸」、「被AIT找來，他老婆大概又非常不高興了」、「美國人爸爸不高興嗎？」、「請問處長，黃國昌這樣算是一種洗產地嗎？」、「國昌：不要懷疑我（老婆）去美國生小孩的決心」、「美國爸爸見美國爸爸」、「提問：這張照片誰才是美國爸爸？」、「兒子美國籍，看來資料都在別人手上，乖得跟什麼一樣。脾氣變好了，口水都自己吞了」

其他人則酸，「怎麼沒有直播？不是要公開透明」、「有沒有直播，沒有直播就是黑箱啊！」、「黃國昌：你們談了什麼？國民完全不知道，應該公開透明，全程直播 ！」、「請問直播連結在哪裡？國蔥老師說好的公開透明呢？」、「國蔥是不是被叫去訓話啊？臉在臭幾點的」、「黃主席拍照要面帶微笑啊」、「表情盡在不言中」、「這是個嘻嘻與不嘻嘻的故事」。「雞排妹」鄭家純也被釣出來留言：「這張是神作吧？有黃有白有藍有綠有紅有美國！」，狠狠調侃黃國昌政治立場反覆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法