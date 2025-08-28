為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    環保反毒先鋒 連江地檢署新任主任檢察官楊翊妘上任

    2025/08/28 18:30

    〔記者俞肇福／綜合報導〕連江地檢署今天（28日）辦理主任檢察官楊翊妘布達典禮，今天上午在連江地檢署檢察長林彥良監誓及同仁觀禮下，完成就職宣誓，走馬上任。前連江地檢署主任檢察官蔡杰承日前調任台灣橋頭地檢署主任檢察官，蔡杰承日前向連江縣長王忠銘辭行，獲頒連江縣榮譽縣民。

    新任主任檢察官楊翊妘，司法官班第54期結業，曾任地檢署觀護人，擔任檢察官工作10餘年；期間曾辦理婦幼案件、民生案件，其主動發掘案件，破獲多件集團性廢棄物棄置、跨境棄置廢棄物、違法再利用公司等環保案件，並曾聯繫結合3個地檢署攜手查獲一條龍式森林盜伐案件。

    另外，對於偵辦毒品案部分，共計破獲跨國走私毒品3.8公噸，並查獲舞廳幹部集團販毒；她曾奉派駐於法務部廉政署南部地區調查組擔任駐署檢察官，對於偵辦貪瀆案件經驗豐富，獲頒環保署（環境部的前身）2019年「金環獎」、行政院2021年「林業及自然保育有功人員」、行政院2024年「反毒有功人員」、檢察官協會2024年貢獻獎、法務部2025年模範公務員。

    楊翊妘勇於任事，參與法律研究，2020年5月出版個人著作《廢棄物清理法實務解析》，為唯一完整解析廢棄物清理法體系架構及實務見解書籍。

    蔡杰承在連江地檢署服務1年時間，到職後持續偵辦各類刑事案件，並加強防堵詐騙，為地區治安盡心盡力；任內指揮偵辦我國史上最大鸚鵡鳥蛋走私、地區走私牡蠣等重大刑事案件，名噪一時。離馬前夕，蔡杰承獲連江縣政府頒贈榮譽縣民證，感謝任內守護治安，讓社會更加安心。

