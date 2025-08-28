遭黨內逼退柯建銘用「這招」逆襲！周玉蔻：薑是老的辣

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/08/28 18:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免落幕後，民進黨內部掀起人事風波，黨團幹部接連請辭，而總召柯建銘成為箭靶。不過，媒體人周玉蔻今（28）日透露，傳出柯建銘明（29）日發起「甲動」，要在議場召開黨團大會，讓她表示，「柯總召的逆襲？！」並直言，「柯總召果然『堅強』、薑是老的辣！」

大罷免投票過後，柯建銘仍未表達去留，民進黨秘書長徐國勇召集各派系協商，還請總統府秘書長潘孟安昨與柯建銘溝通，若談不成將發動跨派系立委連署，推動黨團幹部改選，目前綠委王世堅、郭國文均簽名連署。

周玉蔻今日於臉書粉專提到，柯建銘已下達黨籍立委甲級強制動員令，明日上午8點20分要在立法院議場召開「黨團會議」。周玉蔻揭露消息人士分析，「在議場站著開會，就不會劍拔弩張，因為沒有麥克風」同時，「這樣的場地無法討論改選！」

最後，周玉蔻喊話，「柯總召果然『堅強』、薑是老的辣！自家人連署逼退圍毆？老柯又不是吃素的！」更認為，「議場內開黨團會議，高招。最後的可能，流局？」

周玉蔻預測，最後的可能，流局？哇哇叫的綠委繼續呱呱呱！

周玉蔻在臉書揭露，民進黨團29日將在議場召開黨團大會。（擷取自周玉蔻臉書）

