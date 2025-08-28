明年健保總額成長率高推估5.5％ 石崇良：不會漲保費

準衛福部長石崇良表示，若依客觀數據來看，明年健保漲保費的機會很低。（記者邱芷柔攝）

2025/08/28 17:43

〔記者林惠琴／台北報導〕明年健保總額逼近兆元，被問及任內是否調漲健保費率，準衛福部長石崇良今（28日）表示，一個人的任期多久不知道，如果只做1年，我會講「不會」，因為行政院核下來的明年總額成長率高推估為5.5%，安全準備金可達1個月以上水準，依客觀數據來說，「明年漲保費的機會很低」。

石崇良指出，從過去10年健保支出來看，醫療費用成長主要來自於高齡人口、重大傷病，約占40%，其次是新藥、新科技，約占37%，在進入超高齡社會與新醫療科技持續發展下，可預期是未來醫療費用成長最大的原因。

石崇良說明，健保的保費收入主要來自一般保費、補充保費，以及政府應負擔責任或其他的健康稅、公務預算挹注，其中，倚賴一般保費高達7成5，但隨著少子女化、工作人口會下降，受薪階級者負擔壓力會很沉重，因此調升一般保費「需要非常的審慎」。

石崇良表示，控管健保財務要從兩方面著手，其中，在開源方面，希望討論補充保費是否有調整空間，尤其是資本利得相關收入，但涉及修法、需要時間，會先積極爭取公務預算，也再評估看看有沒有其他的稅可挹注。

在節流方面，石崇良說，最重要就是「健康」、也是總統賴清德「健康台灣」的願景。簡單來說，大家健康就會下降醫療需求，因此強化健康促進，將營養、運動等導入生活型態，同時這也是ESG（環境保護、社會責任、公司治理）一部分，企業都應該加強員工健康，有利增加產能也省下健保費。

石崇良也提到，健保署正與保險業者討論透過「外溢保單」（結合健康行為管理與保險保障的創新保單）概念的合作，看看經由健康存摺或其他工具，減低保費，雖然依法無法減少健保費，但可減少商保費，同時再配合癌篩、成人健檢、代謝症候群計畫等政府公費政策，可望降低疾病發生或惡化。此外，未來亦會經由AI（人工智慧）輔助強化管理效能，持續改善醫療資源重複使用的現象。

