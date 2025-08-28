為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    明年健保總額成長率高推估5.5％ 石崇良：不會漲保費

    準衛福部長石崇良表示，若依客觀數據來看，明年健保漲保費的機會很低。（記者邱芷柔攝）

    準衛福部長石崇良表示，若依客觀數據來看，明年健保漲保費的機會很低。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/28 17:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕明年健保總額逼近兆元，被問及任內是否調漲健保費率，準衛福部長石崇良今（28日）表示，一個人的任期多久不知道，如果只做1年，我會講「不會」，因為行政院核下來的明年總額成長率高推估為5.5%，安全準備金可達1個月以上水準，依客觀數據來說，「明年漲保費的機會很低」。

    石崇良指出，從過去10年健保支出來看，醫療費用成長主要來自於高齡人口、重大傷病，約占40%，其次是新藥、新科技，約占37%，在進入超高齡社會與新醫療科技持續發展下，可預期是未來醫療費用成長最大的原因。

    石崇良說明，健保的保費收入主要來自一般保費、補充保費，以及政府應負擔責任或其他的健康稅、公務預算挹注，其中，倚賴一般保費高達7成5，但隨著少子女化、工作人口會下降，受薪階級者負擔壓力會很沉重，因此調升一般保費「需要非常的審慎」。

    石崇良表示，控管健保財務要從兩方面著手，其中，在開源方面，希望討論補充保費是否有調整空間，尤其是資本利得相關收入，但涉及修法、需要時間，會先積極爭取公務預算，也再評估看看有沒有其他的稅可挹注。

    在節流方面，石崇良說，最重要就是「健康」、也是總統賴清德「健康台灣」的願景。簡單來說，大家健康就會下降醫療需求，因此強化健康促進，將營養、運動等導入生活型態，同時這也是ESG（環境保護、社會責任、公司治理）一部分，企業都應該加強員工健康，有利增加產能也省下健保費。

    石崇良也提到，健保署正與保險業者討論透過「外溢保單」（結合健康行為管理與保險保障的創新保單）概念的合作，看看經由健康存摺或其他工具，減低保費，雖然依法無法減少健保費，但可減少商保費，同時再配合癌篩、成人健檢、代謝症候群計畫等政府公費政策，可望降低疾病發生或惡化。此外，未來亦會經由AI（人工智慧）輔助強化管理效能，持續改善醫療資源重複使用的現象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播