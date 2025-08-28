一般性補助款改逐案審查 張麗善：中央集權集錢人民更苦

一般性補助款改逐案審查，雲林縣長張麗善指出，中央集權集錢人民生活越辛苦。（資料照）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院要將一般性補助款分配方式，改為申請制逐案審查，雲林縣長張麗善今（28）日痛批民進黨執迷不悟，粗暴推翻原有公正公開的設算機制，中央越加集權集錢，地方財政更加拮据，人民生活勢必越加辛苦。

張麗善表示，主計總處25日與地方召開會議，針對雲林縣115年度137.68億元的一般性補助款，僅願保障18億元社會福利預算，至於教育、基礎建設等龐大支出，則必須由縣府一一向部會提報申請。換言之，高達87%的一般性補助款將陷入黑箱操作風險，以民進黨政府過往作風，難免令人擔憂可能偏袒綠營執政縣市。

張麗善強調，雲林縣基礎建設、教育、社福經費支出龐大，中央應該以蒼生為念，而不是緊抓著權與錢，呼籲中央應恢復公正公開的分配機制，避免一般性補助款淪為政治操作工具，更不要讓基層民眾成為民進黨政府政治鬥爭的犧牲品。

張麗善說，115年度補助額度仍未明確，已使各地方政府編列預算陷入混亂，中央還擬調降計畫型補助比率至50%。雲林縣財政結構不佳，歲出預算有6成須仰賴中央補助，若計畫型補助遭砍半，將嚴重衝擊農業縣的公共建設與民生推動。

