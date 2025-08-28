藍營才笑稱支持國防...轉身就刪預算！ AIT貼台美打擊「詐騙」引聯想

AIT本週四PO文分享台美聯手追查詐騙網站。（圖翻攝自AIT臉書）

2025/08/28 18:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免結束後，美國在台協會（AIT）接連發文曝光與在野黨立委會晤的照片，不少人認為是在給拿到「無敵星星」的藍白兩黨施壓下馬威。今（28日）AIT再PO文披露台美聯手追查詐騙網站，政治工作者周軒指出，這篇文是在告訴台灣社會，美國不只有軍方，連國土安全部都跟台灣合作。此外，國民黨立委今天審查中央政府總預算追加預算案時，提案刪減國防部預算1.77億，AIT該篇貼文也讓部分網友做出聯想。

823投票結束後，大罷免正式落幕，31席面臨下架危機的國民黨立委保住位置，氣勢大振，反觀民進黨士氣遭受嚴重挫敗。但823之後的第一個上班日（25日），AIT馬上就有動作，在官方臉書接連PO出，處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，商談美台防衛合作、增強台灣全社會韌性、國家安全等議題。昨天（27日）AIT又PO出，谷立言與白營主席兼黨團總召黃國昌的會面合影，引發各界熱議。

請繼續往下閱讀...

AIT這3篇貼文可以看到，谷立言與顧立雄2人表現出相談甚歡的樣子，與國民黨立委們嚴肅開會、黃國昌臭臉的模樣形成鮮明對比，且藍營事後在官方臉書給出正面回應，宣稱「始終積極推動國防韌性，積極監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達3.5%」，不少人認為是藍白經歷大罷免危機拿到「無敵星星」後，美國「出手」施壓，表明藍白動向美方都看在眼裡。

今天AIT再發文，表示「台灣警政署刑事警察局與美國國土安全部國土安全調查局（HSI）攜手合作，於本月初成功破獲一家位於台北的科技公司，該公司涉嫌架設超過700個投資與電子商務詐騙網站。此次聯合調查共查獲不法所得逾1.6億新台幣，並逮捕9名涉案人士。台美雙方執法單位於本案的協力合作，有助於從美國服務供應商取得網域註冊與IP資訊，成為循線破獲該犯罪網絡的決勝關鍵。國際合作在打擊網路犯罪、守護公共利益方面至關重要，本次行動就是最好的案例。」

周軒隨後在臉書轉發該貼文，「AIT今天發這篇文告訴你：不是只有軍方，我們連國土安全部都跟台灣警方一起工作！」網友紛紛表示，「辛苦了！感謝台美合作！」、「查查那一些逃稅的美國人爸爸媽媽吧」、「順便檢查一下KMT人在美國的資產」、「詐騙是台灣人最痛恨的事情，台美合作一起打擊詐騙真的是太好了」、「期待更深入的台美合作，感謝美國大力護台，能直接駐軍更好」、「拜託台美多點合作」。

另外，藍委徐巧芯週一才和AIT的人會晤，會後還到AIT臉書禮貌留言「謝謝AIT的邀請，這樣的互動和對話一定能夠讓台美互動更好」，怎料今天就和馬文君等人提案刪減國防預算1.77億元。部分網友忍不住做出聯想，「徐巧芯今天砍國防預算，AIT下午就PO與台灣政府合作破獲詐騙集團的文……這是不是在暗示什麼」、「台灣最大詐騙集團就是藍白」、「AIT好好看一下這幫詐騙份子，幾天前還笑臉跟你們說支持國防預算增加，轉身就刪預算」、「詐騙鳳去AIT回來轉頭就刪國防預算」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法