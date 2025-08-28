柯建銘拆招「連署逼宮」？民進黨團大會明天在立院議場舉行

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者方賓照攝）

2025/08/28 17:10

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免全盤皆墨，綠營將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，黨內醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部，總統賴清德今天（28日）也強調黨團改選更符合社會期待。民進黨團通知，明天（29日）將於議場內召開黨團大會，若要修改內規或改選黨團幹部恐有變數。

明天是本會期最後一次立法院會，民進黨團修改內規與否，成為矚目焦點。據悉，民進黨團今天下午通知各立委辦公室，明天院會為甲級動員令，動員事由為院會報告事項及討論事項，上午8點20分在議場召開黨團會議。

黨團人士受訪說明，黨團會議若要討論重大議案，通常會在群賢樓101會議室舉行，若只是說明當天院會議程，大多是在議場內；若明天要修改內規或改選黨團幹部，「可能比較沒辦法」。經記者查詢，民進黨團明天確實未申請借群賢樓101會議室。

另據指出，民進黨團近年來修訂內規，多由黨團會議直接宣布，成員沒有異議就通過，並無所謂連署門檻。有立委解讀，這次連署與內規修改並無必然關係，而是強烈的政治表態，希望共同推動黨團革新。

