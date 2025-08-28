為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
    首頁　>　政治

    破獲科技公司架設700詐騙網站 AIT：台美協力合作是決勝關鍵

    美國在台協會（AIT）今日指出，美國國土安全部國土安全調查署（HSI）與台灣警政署刑警局合作，本月初破獲涉嫌架設逾700個詐騙網站的台北科技公司。（擷取自美國在台協會臉書）

    美國在台協會（AIT）今日指出，美國國土安全部國土安全調查署（HSI）與台灣警政署刑警局合作，本月初破獲涉嫌架設逾700個詐騙網站的台北科技公司。（擷取自美國在台協會臉書）

    2025/08/28 17:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）今日指出，美國國土安全部國土安全調查署（HSI）與台灣警政署刑警局合作，本月初破獲涉嫌架設逾700個詐騙網站的台北科技公司，國際合作在打擊網路犯罪、守護公共利益方面至關重要。

    AIT透過臉書表示，台灣警政署刑事警察局與美國國土安全部國土安全調查署攜手合作，本月初成功破獲一家位於台北的科技公司，該公司涉嫌架設超過700個投資與電子商務詐騙網站，此次聯合調查共查獲不法所得逾1.6億台幣，並逮捕9名涉案人士。

    AIT指出，台美雙方執法單位於本案的協力合作，有助於從美國服務供應商取得網域註冊與IP資訊，成為循線破獲該犯罪網絡的決勝關鍵；國際合作在打擊網路犯罪、守護公共利益方面至關重要，本次行動就是最好的案例。

    台美之間一直有「刑事司法互助協定」，AIT今年5月也曾公布，台中地檢署與美國國土安全調查署依照刑事司法互助協定合作，偵破以台籍女子為首的詐騙集團。

