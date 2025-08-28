為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    前立委陳歐珀涉賄移審北院 法官17：00開接押庭

    台北地檢署28日偵結，依涉犯《貪污治罪條例》起訴前民進黨立委陳歐珀，下午移至北院審理。（記者廖振輝攝）

    2025/08/28 17:00

    〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨前立委陳歐珀涉收受商港業者賄賂，檢方查出陳收受業者賄賂、詐領助理費共829萬餘元，陳妻則涉公益侵占勁宜蘭協會的110萬元，今分依職務行為收賄罪嫌、利用職務機會詐取財物、公益侵占、洗錢等罪嫌起訴陳歐珀夫婦、業者等16人，並對陳歐珀具體求刑計24年2月；在押的陳歐珀下午移審台北地院，法官定下午5時開庭接押。

    北檢起訴認定，陳歐珀涉2件收賄罪各413萬元、50萬元，詐助理費411萬餘元，合計874萬多元，3罪各求處8年、7年2月、7年6月徒刑，2件洗錢罪各求處1年、6月，5罪合計求刑24年2月；陳妻涉公益侵占110萬元，求刑8年8月。

    陳歐珀被控於立委任內，涉收受聯興國際物流公司負責人洪英正每月匯款至少5萬元「顧問費」共413萬餘元，運用立委職權以開公聽會、協調會等方式，為聯興物流爭取減少承租基隆碼頭租金，並接受請託年推動「商港法第72條」等修法，將船舶造成民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港的事由，以便聯興在臨岸設施受損壞時爭取賠償。

    檢廉接獲檢舉，6月3日發動搜索約談，翌日聲押禁見陳歐珀獲准，日前聲請延押也獲准。北檢今偵結起訴陳歐珀等16人。

