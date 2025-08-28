邱垂正接見IPAC訪團 陸委會感謝對台堅定支持

陸委會今日指出，該會主委邱垂正於8月26日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，就國際情勢、區域安全挑戰及中共對台複合性施壓等議題進行意見交流，並感謝IPAC成員長期在國際社會給予台灣堅定的支持。（資料照）

2025/08/28 16:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日指出，該會主委邱垂正於8月26日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，就國際情勢、區域安全挑戰及中共對台複合性施壓等議題進行意見交流，並感謝IPAC成員長期在國際社會給予台灣堅定的支持。邱垂正強調，台灣致力於維護台海和平穩定的現狀，也願意秉持對等、尊嚴的原則與中國進行有意義的對話交流。

陸委會說明，訪團團長英國下議員史密斯（Sir Iain Duncan Smith MP）表示，IPAC成員現已遍及全球43個國家，成員們都相當關注中共在國際上的擴張作為。訪賓前波蘭外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）提及中共AI技術發展可能成為新型態的資訊戰手法。

瑞典國會議員博特森（Magnus Berntsson）表示，IPAC也看清中共欲重新詮釋「聯大第2758號決議」的意圖，並了解此舉將對台灣造成嚴重影響，因此在國際上積極為台灣發聲澄清；IPAC創辦人兼執行主任裴倫德（Luke de Pulford）則呼籲維持台海現狀的重要性。

邱垂正強調，台灣致力於維護台海和平穩定的現狀，也願意秉持對等、尊嚴的原則與中國進行有意義的對話交流。面對中共持續對台複合式極限施壓，政府將持續以「四個堅持」捍衛國家主權，並落實賴總統所揭示的「和平四大支柱行動方案」，堅持台灣的民主自由價值，同時強化國際合作，堅實友我能量。

