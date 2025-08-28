蔣萬安稱中央砍地方補助款 呂建德質疑北市有錢增敬老金、長照社安卻不足

衛福部次長呂建德在行政院會後記者會表示，希望地方首長每一分錢都花在刀口上，「有錢增加敬老禮金，但台北市有關長照設施設備機構的達成率、社安網人力部分，是不是有做到？」（行政院提供）

2025/08/28 16:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法上路後，中央必須釋出4165億元財源給地方，主計總處調整一般性補助款的分配，此舉引來台北市長蔣萬安質疑，擴大解釋一般性補助款「總額不變」，卻藉此砍個別縣市的一般性補助，今天他也列席行政院會。對此，衛福部次長呂建德在行政院會後記者會表示，希望地方首長每一分錢都花在刀口上，「有錢增加敬老禮金，但台北市有關長照的設施設備機構的達成率、社安網人力部分，是不是有做到？」

呂建德強調，行政院長卓榮泰已指示，弱勢、社福等補助中央一毛錢都不會扣，期盼拿得多的縣市要多負責任。多拿補助的縣市應該要把錢花在刀口上，像是蔣萬安要將重陽敬老禮金從1500元增至3000元，但是台北市長照布建僅58.6%，在全台敬陪末座，兒虐稽查方面，台北市也只提供3年一次補助，在長照與社安網人力補助都應多盡一分心力。

行政院主計總處副主計長陳慧娟表示，中央挹注地方財源有3類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助，而一般性補助款依法要協助地方均衡發展，以及有基本財政收支差短的縣市，但是新版財劃法，幾乎沒有差短縣市，如果還要保障已經多拿中央挹注的縣市，就會非常不合理。

陳慧娟強調，在總額保障下，政府必須針對個別縣市分配重新思考、改變分配方式，公平對待各縣市，更符合財劃法30條的精神，像是新版財劃法讓連江縣統籌分配稅款比原來少，因此中央將透過一般性補助款協助，明年台北市統籌分配稅款加上一般性補助將增加156億元。

財政部國庫署財務規劃組副組長黃筱薇說明，往年統籌分配稅款與一般性補助款都是搭配考量，依據新版財劃法計算公式，分子是按照本島縣市跟離島去計算，分母則是整體計算，導致一些額度沒有分配出去，以致連江縣統籌分配稅款比較少，才會思考由一般性補助款協助。

