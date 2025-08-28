為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    重陽敬老金縮水剩500元？南投縣府澄清闢謠

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表，其中南投縣竟縮水剩500元，引發議論。長者示意圖。（資料照）

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表，其中南投縣竟縮水剩500元，引發議論。長者示意圖。（資料照）

    2025/08/28 16:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣最近許多LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表，其中南投縣今年竟縮水剩500元，引發民眾議論，對此，南投縣政府今天表示，縣內重陽敬老禮金，凡65至99歲每人發放1000元，55歲至64歲原住民才是每人500元，縣府敬老金維持1000元不變，民眾不要被假訊息誤導，如有疑問可洽縣府社會及勞動局。

    民進黨前南投縣議員張志銘表示，最近南投很多民眾的LINE群組，流傳全國各縣市的重陽敬老金資料，不過在南投縣部分，竟只有500元，由於早在2015年起，南投縣的重陽敬老金就提高至1000元，該政策至今都沒倒退，民眾可以放心。

    縣府社勞局回應，南投縣的重陽敬老禮金發放金額，年滿55歲至64歲原住民，每人發放500元，65歲至99歲民眾，每人一律發放1000元，百歲以上人瑞，每人發放1萬元，且各鄉鎮市公所，也會發放敬老金，符合資格者都可另外領，與縣府敬老金並不衝突，惟近幾年南投縣的敬老金都有人在謠傳錯誤訊息，雖不清楚動機為何，但仍呼籲民眾有疑問可向縣府、公所洽詢，切勿轉傳假訊息造成誤會。

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表。（民眾提供）

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表。（民眾提供）

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表。（民眾提供）

    LINE群組流傳全國重陽敬老金一覽表。（民眾提供）

