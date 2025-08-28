中共滲透操弄不斷 賴清德：團結在一起 敵人就無法分化我們

總統賴清德日前赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，錄製莒光園地「與官兵有約」節目今天下午播出。（總統府提供）

2025/08/28 16:19

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，錄製莒光園地「與官兵有約」節目今天下午播出。賴清德表示，中共灰色侵擾、心理滲透及錯假資訊操弄，不斷挑戰台灣防衛意志，面對當前嚴峻情勢，「反侵略、護主權」是共同信念，只要團結在一起，敵人就無法分化我們；只要意志堅定，威權就無法奪走我們珍視的民主與自由。

賴總統登艦後，先聽取官兵分享職務工作內容及慰勉執行演訓辛勞。賴總統說，每一位在艦上的弟兄姊妹，都是守護台灣第一線的關鍵角色；每一次出海、偵巡都是對國家安全的貢獻與守護，是海軍的光榮，更是國家的驕傲。對於海軍守護這片海域、保護台灣民主與自由，也表達感謝。

賴清德指出，國家的安定，不只依靠領導者的決策，更有賴全體國軍官兵同仁的堅守崗位、忠於職守，國軍專注於自己的職責，就是人民最信任的力量；在海上用雷達與聲納守護的，不只是領海，更是國家的未來與人民的信心。面對當前的嚴峻情勢，「反侵略、護主權」是共同信念，只要團結在一起，敵人就無法分化我們；只要意志堅定，威權就無法奪走我們珍視的民主與自由。

賴清德表示，國軍的信心，就是國家的安心，今年7月國軍完成「漢光41號實兵演習」，是演練規模最大、最貼近實戰的一次，無論是灰帶襲擾行動應處、動員戰力恢復效能、軍民整合協調，或是整體防衛韌性的建構，國軍都展現高度的反應力和行動力。演習期間遇到颱風來襲，國軍也第一時間完成整備投入災區支援，讓國人驕傲，也讓國人安心。

賴清德指出，中共持續不斷的灰色侵擾、心理滲透及錯假資訊操弄，都是對台灣防衛意志的長期挑戰，政府一定會做國軍的後盾，持續提升國防預算、推動國防改革、優化國軍各項待遇、改善官兵生活環境，並加強國防產業發展與國際合作。

賴清德強調，我們要提升的不只是軍事力量，更是守護民主的決心。唯有靠實力，才能有真正的和平；唯有備戰，才能避戰；也唯有共同努力，才能守護國家的未來。賴也以艦上廣播系統勗勉全艦官兵，請大家秉持海軍「錨鍊精神」，順利完成任務、平安返航。

