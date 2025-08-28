質疑蔣萬安赴雙城論壇謀劃引進機器狗 台聯籲檢調、國安單位調查

台聯黨主席周倪安。（資料照）

2025/08/28 16:29

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議。台聯黨主席周倪安今日痛批，北市府花人民納稅錢，打開滲透破口，難道台北市長蔣萬安前往中國參加雙城論壇，都在謀劃引進這種國安破口的東西嗎？呼籲檢調、國安單位應當介入調查行政疏失。

周倪安指出，她在立委任內，即踢爆過台灣的威盛公司，為了在中國設廠，而在晶片中供中國安插後門程式，可見中國早就是會在資訊產品中，安裝後門程式竊取戰略情報的慣犯國家。

她續指，就目前報導所載，此系統可能是與解放軍長期合作的中國「宇樹公司」所生產之產品，該公司是美國國會正在敦促行政部門介入調查，在資安問題上極有疑慮的公司，台北市長蔣萬安難道會不知道嗎。

周倪安質疑，據台北市政府所述，這套機器狗系統，在市區街道巡邏時，有環景系統，若設備維護廠商，或者產品本身就有後門程式，那麼中國將更進一步的大量偵蒐台灣的街道情資，進而進行進一步的破壞。

「台北市政府引進這種產品，實是其心可議！」台聯黨痛批，不禁讓人懷疑，難道蔣萬安前往中國參加雙城論壇，都在謀劃引進這種國安破口的東西嗎？檢調及國安單位應徹查北市府到底是有意打開國安漏洞，或是疏忽過失。此外，監察院也應當徹查，在法制上，是否對於有資安疑慮的產品，沒有國安規範，才讓這種機器狗進入台灣。

