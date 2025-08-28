為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌稱柯建銘「很辛苦給他溫暖」 韓國瑜：很大的變化

    韓國瑜高興地笑出聲來表示：「這是個很大的變化。」（取自國會頻道）

    韓國瑜高興地笑出聲來表示：「這是個很大的變化。」（取自國會頻道）

    2025/08/28 16:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日展開黨團協商，研商「丹娜絲颱風災後復原重建特別預算案」，民眾黨提案針對經濟部電力系統編列102億元提案凍結10％，一個月內提出專案報告，並經同意始得動支，不過在柯建銘要求後，黃國昌表示同意刪除「經同意」三字，還稱「柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖」，讓立法院長韓國瑜高興地笑出聲來表示「這是個很大的變化」，還稱自己心中湧出一股暖流。

    今日立院黨團協商，針對民眾黨團提出將經濟部電力系統編列102億元提案凍結10％，一個月內提出專案報告，並經同意始得動支案，柯建銘指出工程有既定SOP，102億也不可能一天就花光，希望讓台電可以無後顧之憂好好安排，是不是黃國昌能將「經同意」三字刪除？

    對此，黃國昌表示，柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖，難得看他這麼慈眉善目、理性討論問題，既然總召都這樣講了，「『經同意』我們同意把它刪掉，這樣就可以了，交書面報告來。」韓國瑜聞言，笑著大喊「哇！這個是很大的變化」，他還說，聽完黃國昌的話，「心中一股暖流。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播