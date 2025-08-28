黃國昌稱柯建銘「很辛苦給他溫暖」 韓國瑜：很大的變化

韓國瑜高興地笑出聲來表示：「這是個很大的變化。」（取自國會頻道）

2025/08/28 16:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日展開黨團協商，研商「丹娜絲颱風災後復原重建特別預算案」，民眾黨提案針對經濟部電力系統編列102億元提案凍結10％，一個月內提出專案報告，並經同意始得動支，不過在柯建銘要求後，黃國昌表示同意刪除「經同意」三字，還稱「柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖」，讓立法院長韓國瑜高興地笑出聲來表示「這是個很大的變化」，還稱自己心中湧出一股暖流。

今日立院黨團協商，針對民眾黨團提出將經濟部電力系統編列102億元提案凍結10％，一個月內提出專案報告，並經同意始得動支案，柯建銘指出工程有既定SOP，102億也不可能一天就花光，希望讓台電可以無後顧之憂好好安排，是不是黃國昌能將「經同意」三字刪除？

對此，黃國昌表示，柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖，難得看他這麼慈眉善目、理性討論問題，既然總召都這樣講了，「『經同意』我們同意把它刪掉，這樣就可以了，交書面報告來。」韓國瑜聞言，笑著大喊「哇！這個是很大的變化」，他還說，聽完黃國昌的話，「心中一股暖流。」

