黃國昌庭外痛罵法官! 黃帝穎：顯示柯文哲一審「大勢已去」

台北地院28日繼續開庭審理京華城案，提訊在押的前台北市長柯文哲，民眾黨主席黃國昌到庭旁聽並受訪。（記者廖振輝攝）

2025/08/28 16:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北院今日續審京華城弊案，到庭旁聽的民眾黨主席黃國昌受訪指出，檢察官因講話超時，辯護人提出抗議，法官卻突然開始兇辯護人，真是「好大的官威」，還談到怕法庭直播。對此，律師黃帝穎指出，黃國昌這種不當聯結，邏輯明顯有問題，而黃國昌從羞辱檢察官改罵法官，並非正常法律攻防，顯示柯文哲貪污一審「大勢已去」。

黃帝穎今日在臉書發文表示，今天北院審理京華城弊案，黃國昌庭外痛批法官「好大的官威」，檢方這種訊問過程、法官這種態度，會讓社會大眾愈來愈能理解，為什麼民進黨政府跟這些掌握權力的濫權司法人員這麼怕法庭直播？

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，黃國昌瞎扯法官咆哮，所以害怕法庭直播，姑且不論黃國昌稱法官咆哮是否真實，國會有直播但無法改善黃國昌的咆哮，黃國昌這種不當聯結，邏輯明顯有問題。

黃帝穎表示，法官審判柯文哲等被告貪污是否有罪，黃國昌從過去羞辱起訴的北檢檢察官，到現在已開始痛批審判的法官，代表歷次開庭的證據呈現，包括朱亞虎認罪行賄柯文哲、邱佩琳證實謝國樑200萬元等現金金流及柯文哲親筆字條等「鐵證如山」，顯示一審「大勢已去」，黃國昌先罵法官，並非正常法律攻防，顯然是為一審被判貪污後的政治操作。

