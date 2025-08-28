追加預算恐遭大砍？翁曉玲提案要刪12機關88億元

立法院財政委員會今天審查總預算追加預算案，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除總統府、司法院、考試院以及8大部會所提追加預算，同時將政院所提追加預算砍半，總刪減金額高達88億餘元。（資料照）

2025/08/28 15:44

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院財政委員會今天審查114年度中央政府總預算追加預算案，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除總統府、司法院、考試院以及8大部會所提追加預算，同時將政院所提追加預算砍半，總刪減金額高達88億餘元。

翁曉玲提案全數刪除總統府、司法院、考試院所提追加預算，包含總統府3324萬6000元、司法院4984萬7000元、考試院352萬。

針對行政院編列45億7396萬3000元，翁曉玲提案要求，除補助原住民綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫所需經費23億6825萬4000元，其餘追加部分，包括增編中選會辦理罷免案及公投所需經費15億4324萬2000元、原民會核增職員預算人事費508萬2000元等及回編數6億5738萬5000元，皆難謂符合前揭預算法規定之法定要件，爰刪除22億570萬9000元。

同時，翁曉玲也提案全數刪除8大部會所提追加預算，包含農業部10億9430萬6000元、勞動部6894萬8000元、交通部2258萬4000元、法務部4601萬1000元、教育部5177萬9000元、外交部21億1000萬8000元、內政部28億8143萬7000元、文化部2億8085萬8000元。

