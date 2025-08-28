開房影片鑑定出爐「無法確認是鄭文燦」 鄭撤告、林國春不起訴

警方將相關檔案送交刑事局進行鑑識，因影像不清晰、缺乏臉部特徵，無法鑑定確定是否為鄭文燦。（取自臉書粉絲專頁「Next逆襲」）

2025/08/28 15:31

〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕前年網路流傳一段影片，內容是一名外貌疑似前行政院副院長鄭文燦與一名女子進出飯店幽會，引起輿論關注；鄭文燦當時表示影片經過剪接，「我不是影中人」，並對散布影像的臉書粉絲專頁「Next逆襲」板主、及開記者會指控鄭帶小姐出場的新北市議員林國春提告妨害名譽，台北地檢署將影片送刑事局進行影像鑑定，因影像不清晰、缺乏臉部特徵，無法鑑定確定是否為鄭文燦，鄭文燦後來也撤告，檢方今將林國春及「Next逆襲」郭姓板主處分不起訴。

本案發生於2023年10月間，「Next逆襲」粉專刊出一段34秒的影片，內容是一名外貌疑似鄭文燦的男子，與女子進出飯店房間的過程。

據了解，影片中的時間、地點、場景、男女衣著、手持物品、髮型均不同，郭姓板主也承認是從論壇上下載影片後，將4個影片剪輯成一段影像，該影像不是自始連貫；經送刑事局鑑定後，刑事局認為影像並不清晰、缺乏臉部特徵，依現有事證無法以科學方法認定影響中男子身分是否為鄭文燦。

鄭文燦獲知後委任律師對「Next逆襲」提告妨害名譽，當時他受訪表示，影像的年代久遠，經過剪接，呼籲社會大眾不要任意影射。後來更於臉書強調，「我不是影中人」。

怎料，11月間，林國春更召開記者會指控，鄭文燦曾接受全台最大博弈大亨招待與數名中國籍小姐喝花酒，還與詐團首腦秦庠鈺同桌吃飯，鄭文燦還被拍到帶小姐出場；鄭當時透過辦公室強調，這是「假爆料、真抹黑」，並委託律師提出告訴。

