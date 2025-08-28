為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    內幕》派系決議連署改選總召 賴清德事前不知情

    民進黨團總召柯建銘（圖右）面臨黨內逼退壓力，總統賴清德今強調黨團改選相信會更符合社會期待。（資料照）

    民進黨團總召柯建銘（圖右）面臨黨內逼退壓力，總統賴清德今強調黨團改選相信會更符合社會期待。（資料照）

    2025/08/28 15:43

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪指向在立法院民進黨團總召柯建銘，民進黨秘書長徐國勇26日邀集各派系，決議發動立委連署黨團改組。總統賴清德今也公表態「黨團改選會更符合社會期待」。據透露，連署的決議是由各派系共識提出，賴事後才得知，該決議是為確認各派系立委意向，不是「逼宮」，柯建銘留任與否，賴始終尊重黨團自主。

    據了解，823罷免結束後，黨中央與黨團內部都有意見，主張黨團應進行改組，賴清德因此責成徐國勇邀集各派系協商，僅讓各方有機會橫向聯繫、討論後續方向，並未「下令」具體行動。據透露，26日的跨派系會議決議發動立委連署主張黨團改組，並請總統府秘書長潘孟安出面與柯建銘溝通，「賴清德也是事後才知道相關決議」，且連署的目的僅是讓各派系確認立委意向，作為後續與老柯溝通的基礎，絕非外界解讀的「逼宮行動」。

    據了解，潘孟安27日晚間與柯建銘會面，除了代表各派系轉達黨內與社會對黨團改組的意見外，也聆聽柯建銘的想法、表達全黨對柯建銘長期付出的感謝，同時就近期風波表達慰問與關心。據指出，對決策高層而言，並不是連署結果如何、就一定要怎麼做的「一刀切」，而是交由黨團與各派系自行決定，同時讓柯建銘了解黨內意見，即便最後繼續留任黨團總召，也須思考如何調整行政、立法之間的互動。

    知情人士強調，柯建銘是否續任總召正歷經黨內溝通的必經過程，民進黨一路走來歷經多次震盪，這樣的波動在所難免，但大家都是同志，要一起往前走，柯建銘更是黨內重要前輩。如果立委連署支持柯建銘繼續領導，那也OK；賴清德尊重黨團自主的態度始終，在變動的時刻，若有任何責難，賴都概括承受。

