職安衛生法大翻修 納「職場霸凌專章」、職災要重罰

行政院會今天通過的「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。（圖由行政院提供）

2025/08/28 15:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。另也提高發生死亡職災或3人受傷職災時對雇主的刑責，若有死亡職災最高可罰雇主150萬元、刑期上限增至5年。

為強化勞工安全衛生保障，這次「職業安全衛生法」共修正23條，是從102年全文修正以來最大幅度調整。

勞動部表示，過去在工程興建階段，部分工程業主及營造廠商為獲取最大利潤，而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔，因此這次修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，在交付規劃、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。

勞動部說，若工程分別交付不同專業廠商施作，工程業主須指定其中一個廠商負統合管理責任，且各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任。此外，也增列工作場所、設備出租（借）者的危害告知責任，以及明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

此次修法也增訂「職場霸凌防治」專章，明確定義職場霸凌，也就是勞工在勞動場所執行職務，因事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當言詞或行為，導致其身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

修正草案要求事業單位應依規模訂定不同防治措施並公開揭示，也要強化內部申訴、調查及處理機制，以及提供申訴人協助及保護措施，並應向主管機關通報，同時明定被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則等。

為遏止不法行為，修法也提高針對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。以刑事責任來說，若發生死亡職災，刑期上限由3年提升至5年，罰金上限由30萬元提高為150萬元；針對發生3人受傷職災，刑期上限由1年增至3年，罰金上限也由18萬元提高至100萬元。以行政罰來說，若雇主違反安全設施，罰鍰上限由30萬元增至150萬元；違反管理措施的罰鍰上限則由15萬元提升至75萬元。

此外，修正草案也強化公眾監督，經裁罰者都應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職災發生日期、地點及罹災人數，督促事業單位落實職場防災責任。

