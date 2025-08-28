為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    職安衛生法大翻修 納「職場霸凌專章」、職災要重罰

    行政院會今天通過的「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。（圖由行政院提供）

    行政院會今天通過的「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。（圖由行政院提供）

    2025/08/28 15:42

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。另也提高發生死亡職災或3人受傷職災時對雇主的刑責，若有死亡職災最高可罰雇主150萬元、刑期上限增至5年。

    為強化勞工安全衛生保障，這次「職業安全衛生法」共修正23條，是從102年全文修正以來最大幅度調整。

    勞動部表示，過去在工程興建階段，部分工程業主及營造廠商為獲取最大利潤，而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔，因此這次修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，在交付規劃、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。

    勞動部說，若工程分別交付不同專業廠商施作，工程業主須指定其中一個廠商負統合管理責任，且各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任。此外，也增列工作場所、設備出租（借）者的危害告知責任，以及明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

    此次修法也增訂「職場霸凌防治」專章，明確定義職場霸凌，也就是勞工在勞動場所執行職務，因事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當言詞或行為，導致其身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

    修正草案要求事業單位應依規模訂定不同防治措施並公開揭示，也要強化內部申訴、調查及處理機制，以及提供申訴人協助及保護措施，並應向主管機關通報，同時明定被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則等。

    為遏止不法行為，修法也提高針對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。以刑事責任來說，若發生死亡職災，刑期上限由3年提升至5年，罰金上限由30萬元提高為150萬元；針對發生3人受傷職災，刑期上限由1年增至3年，罰金上限也由18萬元提高至100萬元。以行政罰來說，若雇主違反安全設施，罰鍰上限由30萬元增至150萬元；違反管理措施的罰鍰上限則由15萬元提升至75萬元。

    此外，修正草案也強化公眾監督，經裁罰者都應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職災發生日期、地點及罹災人數，督促事業單位落實職場防災責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播