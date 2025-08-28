九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上歷來最踴躍

九三軍人節將至，行政院推出九三敬軍系列活動，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕九三軍人節將至，行政院推出九三敬軍系列活動，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。行政院發言人李慧芝今（28）日在院會後記者會表示，優惠涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。

李慧芝指出，近年中共不斷以軍事及灰色地帶行動常態性侵擾台灣，國人仍能安居樂業，有賴國軍全天候保衛家園，因此官兵的奉獻付出值得全國國人尊敬支持。為表達社會對軍人高度支持與認同，總統指示行政院擴大辦理敬軍活動。

李慧芝說，政務委員馬永成、季連成召開6次以上跨部會會議，推出的優惠措施以民間廠商為主，相關部會所轄設施場館為輔。同時為讓優惠措施更加貼近國軍弟兄期待，這次請國防部先進行小規模問卷調查，結果顯示過半數官兵較偏好餐飲、超商類別優惠，住宿和休閒娛樂類別其次，同時希望優惠方案以消費折扣為優先。

李慧芝強調，這次活動照會經濟部、農業部、交通部、文化部、教育部、退輔會等部會，並協請民間業者與國營事業所轄園區場館設施，在九三軍人節期間推出專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，多數以全店消費折扣為方式。

李慧芝表示，今年響應的有37家企業集團、62個品牌，提供優惠門市達2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次。各店家將提供7折到93折不等的優惠，涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，此外很多遊樂園、藝文場館也推出1+1優惠措施，讓軍人及家人眷屬可同享敬軍榮耀與優惠，未來九三敬軍活動也會每年辦理。

