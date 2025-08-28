為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上歷來最踴躍

    九三軍人節將至，行政院推出九三敬軍系列活動，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。（行政院提供）

    九三軍人節將至，行政院推出九三敬軍系列活動，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。（行政院提供）

    2025/08/28 15:21

    〔記者鍾麗華／台北報導〕九三軍人節將至，行政院推出九三敬軍系列活動，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。行政院發言人李慧芝今（28）日在院會後記者會表示，優惠涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。

    李慧芝指出，近年中共不斷以軍事及灰色地帶行動常態性侵擾台灣，國人仍能安居樂業，有賴國軍全天候保衛家園，因此官兵的奉獻付出值得全國國人尊敬支持。為表達社會對軍人高度支持與認同，總統指示行政院擴大辦理敬軍活動。

    李慧芝說，政務委員馬永成、季連成召開6次以上跨部會會議，推出的優惠措施以民間廠商為主，相關部會所轄設施場館為輔。同時為讓優惠措施更加貼近國軍弟兄期待，這次請國防部先進行小規模問卷調查，結果顯示過半數官兵較偏好餐飲、超商類別優惠，住宿和休閒娛樂類別其次，同時希望優惠方案以消費折扣為優先。

    李慧芝強調，這次活動照會經濟部、農業部、交通部、文化部、教育部、退輔會等部會，並協請民間業者與國營事業所轄園區場館設施，在九三軍人節期間推出專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，多數以全店消費折扣為方式。

    李慧芝表示，今年響應的有37家企業集團、62個品牌，提供優惠門市達2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次。各店家將提供7折到93折不等的優惠，涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，此外很多遊樂園、藝文場館也推出1+1優惠措施，讓軍人及家人眷屬可同享敬軍榮耀與優惠，未來九三敬軍活動也會每年辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播