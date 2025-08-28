藍委砍國防預算逾1億 周軒：國民黨就不演了

國民黨立委馬文君等人提案刪減國防部預算1.77億元。（資料照）

2025/08/28 15:16

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院財政委員會今天審查114年度中央政府總預算追加預算案，在國防部預算部分，國民黨立委馬文君、徐巧芯、賴士葆提案刪減1.77億元。對此，政治工作者周軒表示，這就是國民黨的真面目，國民黨就不演了。

藍白日前大砍今年度中央政府總預算高達2千多億，導致政院暫緩編列地方一般性補助款636億，引發藍營地方政府不滿；政院近期提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委依舊提案大幅刪減其中，就國防預算上，光國民黨立委馬文君一人就提出數個案子全數刪除，國防部辦理保防安全、營區安全、武器採購督導、軍事演習等多筆預算金額破億。

周軒在臉書PO文表示，這就是國民黨的真面目，前幾天國民黨一團立委去AIT開會假裝認真擺拍，受訪時還答應支持增加國防預算，結果一審預算，國民黨就不演了。

周軒指出，馬文君提案把所有國防預算全部刪除，理由只有「是項經費可予精簡，以撙節公帑支出」，結果去跟AIT開會的徐巧芯全部簽名支持，短短兩句話就要把所有國防預算，從部隊訓練、武器採購、事務設備採購，到通資業務，營區安全防護，通通歸零。

