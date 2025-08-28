內閣改組 莊人祥、林宜敬都與鹿港小鎮有淵源

數位發展部部長林宜敬。（記者田裕華攝）

2025/08/28 15:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院昨天（28日）公布內閣改組名單，共有16人異動，鹿港鄉親發現，接任衛福部常務次長莊人祥為鹿港人，國小低年級在鹿港就讀，後來全家才隨父親北上；而接任數發部長的林宜敬，母親丁淑卿出身鹿港書香世家，筆名嶺月，外公丁瑞乾曾任洛津國小校長。

彰化縣前議員施性鍾表示，莊人祥的父祖輩在地方經營玻璃相關周邊產品起家，算是鹿港地區很早期投入玻璃生產，其老家就在鹿港龍山寺一帶，親友所經營玻璃工廠則是走藝術裝飾路線。

施性鍾指出，莊人祥父親後來北上設廠，起初專作玻璃邊框，全家因此搬家到北部，當時，莊人祥大約念國小低年級，就跟著全家搬家而轉學。由於莊人祥有許多親友都在鹿港，逢年過節都會回鄉探親與祭拜。

而接掌數發部長的林宜敬，雖然不是鹿港人，但母親丁淑卿則是來自地方赫赫有名的丁家，丁家為回族後代，丁淑卿從小就在鹿港鎮中山路丁家大宅長大，丁家大宅也就是丁進士第，目前已是縣定古蹟。

施性鍾表示，林宜敬的外公丁瑞乾，曾在鹿港、文開國小當老師，並在洛津、溪湖國小當校長。母親原本在高雄教書，後來才調到溪湖鎮湖東國小。丁瑞乾1938年獲日本「俳句新聞」徵文全國第二名，丁淑卿就讀彰化女中初二獲得全校作文比賽初中部第一名，嶺月就是父親代取的筆名，《再見了老三甲》就是寫在彰女念書的青春歲月，與林海音、林良等作家齊名。

莊人祥接任衛福部常務次長。（取自衛福部）

