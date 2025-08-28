南非外長找藉口合理化片面降等我駐處舉措 外交部駁斥：悖離現實

南非政府7月21日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。（路透檔案照）

2025/08/28 15:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）昨（27）日於記者會聲稱，我國在各國代表機構均設在商業城市，企圖藉此合理化南非單方面毀棄1997年雙邊協議，片面更名降等我代表處的錯誤舉措。外交部今日嚴正駁斥，南非外長的說法不僅悖離現實，更凸顯南非對國際現狀的認知嚴重不足與誤解。

南非政府7月21日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，我國外交部7月底宣布將研議反制措施。

外交部指出，拉莫拉27日在記者會中誆稱，我國在各國代表機構均設在商業城市，即使在美國華府也無我國代表處存在，故其片面迫我國遷處之舉乃符合聯合國規章及《維也納公約》的全球現象，意圖藉此合理化斐方單方面毀棄1997年台斐雙邊協議，將我國代表處降級更名為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）及迫我國遷處的錯誤舉措。

外交部表示，我國在全球各國設立代表機構時均依據國際慣例與駐在國雙邊協議設立於首都，以美國為例，除在華府設有駐美國代表處外，更為推動地方交流，在全美各地設有12個辦事處，外交部強烈要求南非外長正視台灣與各國的互動實踐，停止散布錯假訊息誤導國際社會，並回歸理性與現實，與我方展開「對等及尊嚴」協商。

外交部指出，我國駐南非代表處目前仍在南非首府普利托利亞維持正常運作，並持續提供國人包括當地台商與僑民必要的服務。

