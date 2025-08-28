為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    拿五星旗拍片被驅逐出境 日人田中裕之：台灣言論自由是笑話

    日人田中裕之發表影片大罵台灣政府。（記者王冠仁翻攝）

    日人田中裕之發表影片大罵台灣政府。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/28 15:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕日前網路上流傳一段影片，2名日本人拿著中共五星旗在西門町街頭拍攝影片，還說「台灣是中國的」；事後移民署將這2名日人先後驅逐出境、管制來台。不過，其中一名遭驅逐出境的日人田中裕之，事後在抖音上發布影片，大罵「在我看來台灣的民主制度、言論自由，這是個笑話」。

    移民署指出，日人HAYATO與田中裕之當初都是用免簽方式來台，但他們的行為涉犯入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」。其中HAYATO在本月中旬入境拍攝影片結束後，當天隨即出境；田中裕之則仍在台，移民署在本月25日早上對他執行強制出境，同時管制2人一段時間不能再來台。

    據悉，田中裕之被強制出境回到日本不久後，就在抖音上發布一則名為「我被中國台灣省驅逐出境了」的影片。

    田中裕之在影片中表示，他只是拿著中國國旗，說台灣是中國的一部分，「我說事實為什麼被趕走？」台灣是中國的一部分，中國政府在外交場合也這樣說。他還說自己在台灣沒有犯罪，也沒有做壞事，如今老婆跟小孩都還在台灣，如果見不到他們就太可憐了。

    田中裕之還嗆，他絕對支持一個中國的原則，也支持中國大陸武力統一台灣。他還說自己往後要去中國大陸發展，同時也在影片中順便「打廣告」，如果網友知道有教日語、翻譯的需求可以找他。

    對此，移民署表示，田中裕之與HAYATO是以觀光免簽的方式來台，來台後卻從事與目的不符的活動，而且相關言論違反入出國及移民法，因此依法驅逐出境，且3至5年內禁止來台。

    @hiroyuki5867 我被中国台湾省驱逐出境了！！！#台湾 #田中裕之 ♬ オリジナル楽曲 - 日本狸猫田中裕之

    移民署25日將田中裕之強制出境。（記者王冠仁翻攝）

    移民署25日將田中裕之強制出境。（記者王冠仁翻攝）

