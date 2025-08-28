中央刪補預算不明 中市：明年度預算8月就應送出 迄今編不出來

鄭照新指出，中央預算補助不明，中市明年度預算迄今編不出來。（圖：市府提供）

2025/08/28 15:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院除統刪地方「一般性補助款」，又擬調整補助方式，台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席行政院會，指出中央給地方補助迄今不明，包括「班班有冷氣」政策也將取消學校電費補助等，讓地方政府無所適從，明年的預算8月就應送出，到目前還編不出來。

鄭照新指出，目前台中市「一般性補助款」，除已確定獲社福補助41.3億元以外，其餘一無所知，原本8月就應送出的明年度預算，迄今編不出來，表面上是金額問題，實際上是權責問題，以「班班有冷氣」為例，是中央推動的政策，中央與地方是夥伴關係，中央補助電費是讓地方執行中央政策的配套措施，不應以「統籌分配稅款」調整當作理由來變動。

請繼續往下閱讀...

他指出，除「一般性補助款」外，還有「計劃性補助款」亦可能被新增的「專項補助」切割分出，直接排擠計劃性補助額度，「專項補助」是否公式化且公開透明，也非常重要，呼籲中央應將補助公式化，無論是以人口或財政分級等方式，都應儘速釐清。

台中市財政局補充表示，中央因應修法，擬維持「一般性補助款」總額不變，並修正對地方政府補助辦法，原補助給地方的教育、社會福利、基本設施等經費，僅保留其中的社福補助，其它額度則分配用於原屬「計畫型補助」項目，在額度有限的情況下，形同縮減「計畫型補助款」，嚴重影響民眾權益。

台中市主計處也說，依行政院主計總處於今年8月25日邀集中央各部會及地方開會研商結果，「一般性補助款」僅保留定額設算的社會福利補助（含6項津貼），台中市確定獲配41.3億元，有關中央各部會編列經常性、普及性、基本建設或維運性質的「專項補助」，目前均尚未獲中央通知分配金額。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法