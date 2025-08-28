遭控暗示彭振聲「你被賣掉」誘導偵訊 檢：擔心他被柯文哲賣掉

檢方回應，當下向彭表示「你被賣掉」，是真的基於檢察官發自內心地擔心彭振聲會被柯賣掉，並指檢方訊問本應假設多種可能性，進而分辨主策者與決策者，並非「要彭咬柯文哲」。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城案，庭上勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月在看守所遭檢方訊問的錄影光碟。柯文哲辯護律師質疑，檢察官當時以「老實人」、「好人被人欺」、「你被賣掉」等語暗示，影響彭後續證述，形同不當訊問；檢方回應，當下向彭表示「你被賣掉」，是真的基於檢察官發自內心地擔心彭振聲會被柯賣掉，並指檢方訊問本應假設多種可能性，進而分辨主策者與決策者，並非「要彭咬柯文哲」。

北院今開庭勘驗彭振聲的認罪光碟，分別就檢察官去年9月3日、4日2度前往北所就訊的錄影光碟，影片共10段。根據庭內播放的第2段、第3段偵訊錄音光碟，在場人士有檢察官林俊言、黃琬君、彭振聲及其2名辯護人，從照攝角度上顯示，彭振聲佩戴口罩，並與辯護律師李岳洋、黃品淞各坐一側；彭提及，「是啊，柯市長下達的命令啊」、「都委會不能拒絕送達」等語。

律師蕭亦弘表示，檢察官預設立場、先射箭再畫靶，訊問中多次提及暗示彭振聲可能在不知情的前提下被柯文哲利用，甚至對彭說「人過了40歲，外貌就會被社會定義，你看起來就很老實」等語，不斷以「好人被人欺」等形容詞為其貼上老實人的角色，並將彭比喻為「余文、李述德」，不排除影響彭後續的心證可能。

蕭亦弘續指，檢方堅持己見，不當訊問，誤解都委會運作，縱觀整場訊問下來先以友善聊天開場，藉此降低彭振聲心防，間接等同「洗筆錄」，已然違反刑事訴訟法，堪稱司法人員傳統中的陋習。

律師鄭深元則認為，檢察官並未進行權利告知，就開始訊問，理應告知彭振聲可「免於自證己罪」，進而行使保持沉默的權益，已經違背刑事訴訟法誠實義務。

檢察官姜長志回應，當下訊問向彭振聲不斷提到「你被賣掉」，是基於檢察官發自內心地擔憂，強調檢方訊問本應假設多種可能性，進而分辨誰是主策者、決策者，並非「要彭咬柯文哲」，而是釐清案件是否由柯主導。另9月3日對話之前，檢方早於8月30日搜索扣得1500小沈陽工作簿的證據，並非在未有任何依據的情況下就指控他人。

檢方澄清，當時未有不正訊問，相關言論皆為保護彭振聲，告知他長官可能另有所圖，錄影內容也可見整場偵訊下來回答完整，氣氛良好。

蕭亦弘說，從這段偵訊光碟來看，檢方在錄音結束前，仍對彭振聲的證述持疑，彭更為此反問檢察官「你現在是要問我什麼？」，此時坐在身側的兩名辯護律師則提出要律見10至15分鐘，直至休息回來後，再未見後續有錄影內容。

鄭深元接續並指，從彭振聲詢問檢察官「你現在是要問我什麼？」這一句話中，有理由相信彭振聲可能無形中陷入配合檢方的狀態，已不屬於自由意證。檢方則駁斥，彭當下確實提及尊重邵秀珮、由都發局決定等語，足證彭有自己的見解，並非是最後扛起責任的人。

