北市引進中國機器狗 數發部：境外敵對勢力恐遠端操控

北市引進中國機器狗，即將接任數發部長的數發部次長林宜敬特別提醒，境外敵對勢力可能透過網路遠端操控這些設備。（記者田裕華攝）

2025/08/28 14:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議。即將接任數發部長的數發部次長林宜敬今（28）日在行政院會後記者會說明，依規定，各級政府機關使用中國廠牌的資通訊產品，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用，但截至昨天都沒收到北市府申請。他也特別提醒，境外敵對勢力可能透過網路遠端操控這些設備。

行政院發言人李慧芝說明，行政院從2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已限制公部門使用這些資通設備，數發部也有從國家資安角度管理。

請繼續往下閱讀...

林宜敬指出，依目前規定，如各級政府機關希望使用中國廠牌的資通訊產品，須經過機關及上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用，截至昨都沒收到北市府專案使用中國廠牌機械狗的申請，要特別提醒台北市政府注意這方面的資通安全。

林宜敬說明，機器狗等高科技產品都非常複雜，且通常會連網，即使當下用各種資安檢測設備覺得安全，將來還是可能透過遠端連線或自動軟體更新等方式來更改內部的操作軟體，這時境外敵對勢力可能透過網路遠端操控這些設備，或把機器狗收集到的各項訊息回傳到境外，因此要請台北市政府特別注意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法