假訴訟、假商務非法途徑來台！ 陸委會：將依法究辦

陸委會今日發文強調，小心網路謠言！假訴訟、假商務，中國人士若以非法途徑來台，將依法究辦，面臨刑責及懲處。（圖擷取自臉書）

2025/08/28 14:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日發文強調，小心網路謠言！假訴訟、假商務，中國人士若以非法途徑來台，將依法究辦，面臨刑責及懲處。

陸委會指出，中國文旅部自2019年暫停核發中客來台個人旅遊簽證，至今尚未解除來台限制，中國人民無法來台自由行，但抖音、小紅書等社群平台，卻有許多網紅「傳授」、分享非法來台旅遊方法。

陸委會舉例，假借「商務履約」名義申請來台，實則徒步環台，甚至到漢光演習敏感區域，引發國安疑慮。政府對中國人士來台從事商務活動訂有嚴格規範及相關安全管理配套措施，入出境資料須誠實申報，倘偽造文件或從事非表定活動，除了當事人，代辦業者或邀請單位亦將面臨刑事責任，或一定期間不予受理代申請之懲處。

針對網傳「只要向台灣人提告或被台灣人告，憑著濫訴就可以來台旅遊15日」。陸委會指出，中國人士因民刑事訴訟案件經司法機關傳喚，得檢具司法機關開立的傳票或開庭通知書及相關應備文件，向內政部移民署申請來台進行訴訟。

陸委會警告，如以濫訴方式申請來台，恐觸犯《中華民國刑法》誣告罪或民事侵權行為，內政部移民署也會針對濫用我國入境申請機制，做出適當管制懲處。

