為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆大選提名協調郭台銘、侯友宜秘辛 黃健庭：後悔沒錄音拍照

    國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

    國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

    2025/08/28 15:08

    〔記者施曉光／台北報導〕自稱已經開始「數饅頭」準備交接的國民黨秘書長黃健庭，今日中午接受網路直播節目專訪時談及去年總統大選提名過程，協調前鴻海董事長郭台銘與新北市長侯友宜的秘辛，稱自己與朱立倫被冤枉、背了很多黑鍋。

    他透露，郭台銘曾同意改任不分區立委並競選國會議長，國民黨提名侯友宜參選總統後，卻被質疑過程黑箱、坑郭，「我最後悔的事就是沒有錄音、拍照」，他並抱怨侯友宜陣營還有人責怪黨中央為何不一開始就拒絕郭台銘，太晚提名侯友宜，但事實是侯友宜自己要求更晚提名，當時黨中央真的很為難。

    此外，談到整併黃復興黨部所引發的黨內紛爭，黃健庭說，「這是正確的，怎麼可以『黨中有黨』」，過去幾任國民黨黨主席都不敢碰黃復興黨部，黃復興還可以提名自己的人，造勢時其他黨部提名的候選人也不能來，門戶隔閡竟能如此嚴重，他請示朱立倫，如果對連任黨主席還有想法，他就不做，結果朱立倫指示他執行，由此可見朱立倫根本沒有想要連任。

    黃健庭指出，去年總統大選，自己與朱立倫被冤枉，背了很多黑鍋，最嚴重的就是批評「拉郭卡侯」，但事實是郭台銘在2023年2月公開表示在等國民黨的提名辦法，自己身為秘書長，才主動去拜訪郭台銘，而且早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。

    黃健庭還拿出厚厚一疊自己過去與郭台銘父子相互往來的簡訊資料強調，郭台銘當時有說會配合黨中央與朱立倫的決策，不論最後提名誰參選，保證都會出錢出力，幫助國民黨勝選，因此當年3月11日他約郭台銘見面時，自做主張告訴郭，國民黨的人選就是郭、侯兩人，並將以初選機制決定誰贏誰選，如果侯友宜獲得提名，國民黨就提名郭台銘為不分區立委並且參選立法院長，當時郭台銘還對他說，當總統會被關在總統府，並稱自己不必排在第1名，可以藉此催票，隔一天郭台銘的兒子郭守正告訴他，郭正面看待這項提議。

    黃健庭還說，當時侯、郭兩人講好互比民調、幹部評鑑，郭台銘自己還說公司經營不能只看CEO，也要看董事會的想法，因此除了民調也有幹部評鑑，當時會議室裡面只有郭、侯、朱與他，沒想到最後還是被批評黑箱，說他與朱立倫坑郭台銘，「我最後悔的事就是沒錄音、拍照」，後來國民黨被郭陣營攻擊，他告訴朱立倫很想上節目說清楚，但朱立倫勸他顧全大局，當時只能靠禱告度日。

    黃健庭表示，後來他與朱立倫被講成「拉郭卡侯」、「內定侯友宜」，「我們人格分裂嗎？」侯陣營還怪黨中央為何不一開始就拒絕郭台銘，並抱怨提名太晚，但當時的侯友宜甚至要求更晚一點，主張延到6月新北市議會定期會議結束後再提名，讓黨中央很為難，他甚至一度脫口而出，「金溥聰不是很好配合的人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播