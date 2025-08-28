竹市三民國小操場與景觀工程一團亂 議員批邱臣遠忙出國學童上不了課

新竹市三民國小操場與景觀工程仍一團亂。（記者洪美秀攝）

2025/08/28 14:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕各級學校即將在9月1日開學，新竹市議員曾資程今天指出，三民國小的操場與景觀工程，原預定114學年度新學期就要啟用開放，但他昨天前往了解，發現整個工地都很凌亂，且工區各項雜物堆放，這樣的施工品質與環境可以開放給學生使用嗎？籲代理市長邱臣遠忙著出國同時，應多關注市政工作，這樣的工程品質與進度，市府如何「放心」出國？

市府工務處表示，三民國小的通學環境與景觀工程，施工期間因配合校方使用需求調整影響施作範圍，導致未能全面打開施工介面，加上遭遇多處地下隱蔽設施及天候等因素影響工程進度，導致工程受影響延宕。但為符合校方開學校地使用需求，部分區域將採先行開放供學生使用，並依「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」及工程契約第15條第8款規定採分段查驗方式辦理，目前規劃開放的區域以較無安全疑慮的無縫地墊、PU跑道為主，並針對施工及使用介面調整圍設安全防護措施。同時會請監造單位督導協調、滾動式檢討工期。

曾資程說，三民國小的操場及景觀工程，他在議會質詢時，市府答覆會在9月底前完工。但他昨天去看，整體施工狀況一團亂，應該無法在9月底完工，工程進度延宕，學生的活動空間與安全將受到影響，家長與師生已多次反映不滿，市府卻無具體說明改期原因，只顧著包裝外交行程，令人遺憾。他支持國際及城市交流，但不應凌駕市政基本功之上，市府應先回應市民最真實的痛點與需求。

新竹市議員曾資程批代理市長邱臣遠忙出國，但學童卻上不了課。（記者洪美秀攝）

新竹市三民國小操場與景觀工程嚴重延宕。（記者洪美秀攝）

