藍委轟賴政府毀憲亂政 要求監察院調查卓榮泰

立法院司法及法制委員會審查公務人員考績法修正草案、政務人員行為基準法草案，圖為立委吳宗憲。（記者方賓照攝）

2025/08/28 15:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法院今討論藍委吳宗憲所提出之「政務人員行為基準法草案」相關內容，綠委普遍對政務人員定義有疑慮，且舉出世界先進民主國家皆無透過專法規範，應再召開公聽會並與地方討論，藍委則怒轟賴政府為搞大罷免不斷造謠、不執行立院通過的法律，已是毀憲亂政，並要求監察院應針對行政院長卓榮泰進行調查。

吳宗憲直指，許多政務人員配合執政黨搞大罷免，上班網路發言、利用公務記者會及下鄉宣傳假的預算訊息，毫無中立可言。如外交部護照發不出來、內政部租金補貼用光都說是立法院刪預算、行政院長卓榮泰還說刪減地方補助款「不是報復是輪迴」，及普發現金條例違憲、拒絕編列給軍警加給的預算等，全是造謠，要求監察院應對卓進行調查。

民進黨立委陳培瑜提到，考試院管的是公務人員，不是政務人員，而根據銓敘部的報告，包括英國、美國、加拿大、德國、日本等許多民主國家，對於政務人員的管理，都不是用專法進行，建議再辦公聽會，把大家的理解、定義範圍作討論。

民進黨立委吳思瑤認為，政務人員專法「立得好比立得快重要」，但存在已有法制規範下是否需要另立專法、主管機關是考試院或行政院、對象要擴大納入哪些人、規範行為要規範到哪裡等4大爭點，她要求後續應政院、試院版本併案審查，同時也邀學者專家、中央地方對話討論，更提醒國民黨別提修法讓立法院長可以兼任黨職，這已破壞議事中立。

銓敘部次長懷敍則提到，目前對政務人員相關規範多散在其他不同法律內，台灣也是這個情況，但對委員提案尊重。而政務人員行為本就多元動態，以人數來講都集中在政院與地方政府中，行政院比較適合作主管機關，至於民選首長權力不亞於部會首長，也應一併考量。行政院人事總處副人事長張秋元也回應，行政院願意作為主管機關，主提相關草案並會銜考試院。

