中國製機器狗風波 數發部：北市府未提申請

數位發展部長林宜敬。（記者田裕華攝）

2025/08/28 14:18

〔中央社〕台北市政府擬推中國製機器狗巡視人行道喊卡，即將接任數發部長的數發部次長林宜敬今天說明，依規定，各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用，截至昨天都沒收到北市府申請。

台北市副市長李四川在社群網站臉書（Facebook）發文宣傳，將以智能機器狗巡視人行道，民進黨議員發現機器狗本體是中國製造，並要求停用。台北市政府新工處昨天表示，機器狗資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，無資安疑慮，且此為試辦計畫，未正式啟用。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問，針對台北市府的中國製機器狗巡視人行道計畫，行政院或數發部針對資安疑慮是否有相關了解。

行政院發言人李慧芝表示，行政院從2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，已限制公部門使用這些資通設備，數發部也有從國家資安角度管理。

林宜敬指出，依目前規定，如果各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經過機關及上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用，截至今年8月27日都沒收到北市府專案使用中國大陸廠牌機械狗的申請，要特別提醒台北市政府注意這方面的資通安全。

林宜敬說明，像機器狗等高科技產品都非常複雜，且通常會連網，即使當下用各種資安檢測設備覺得安全，將來還是可能透過遠端連線或自動軟體更新等方式來更改內部的操作軟體，這時境外敵對勢力可能透過網路遠端操控這些設備，或把機器狗收集到的各項訊息回傳到境外，因此要請台北市政府特別注意。

