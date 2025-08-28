疾管署待20年將任衛福部次長 莊人祥談1願景

準衛福部常務次長莊人祥。（記者田裕華攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕衛福部長邱泰源正式去職，由現任健保署長石崇良接任部長外，現任疾管署長莊人祥將擔任衛福部常務次長。莊人祥今日在行政院表示，他在疾管署工作將近20年，今天應該是祖上有燒香，所以才會升上次長。

賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，莊人祥說，未來會持續跟衛福部長石崇良推動任務，有一個願景是「讓衛福部成為人民信賴的部會」。

石崇良指出，昨天他收到很多好朋友祝福和關心，都還來不及一一回應，自己有感受到更多期許和鞭策。首先要感謝邱泰源部長過去一年領導下，我們做了很多努力推出許多健康台灣的政策，得到不少具體成果，但了解還有很多問題和挑戰需要加速克服。未來會持續傾聽醫護人員、民眾和產業的聲音，解決問題、加速改革，落實健康台灣的國策願景。

另外，運動部將於9月掛牌成立，準部長李洋因出國未出席政院記者會。準運動部次長鄭世忠提及，他擔任體育署長2年半以來，本來是從國立體育大學借調，不管在立法院質詢或對外強調，自己對國家有服務的心，也擔任這個角色。

鄭世忠強調，去年開始接到任務後開始籌備運動部，體育運動人都非常高興及期待，希望在既有基礎之上，由李洋部長帶領3位次長及同仁，不僅是菁英選手，也要推動全民運動，打造健康台灣、健康國民的願景。

準原民會副主委陳義信則說，「我是原住民說話比較大聲，那就是我的元氣，自己也是第一次當公務員，現在說話比較謹言慎行」。上任後要幫原住民找工作，也會進行跨部會合作。

