馬文君、徐巧芯等砍國防預算逾1億 綠委：這就是國民黨弱台決心

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院財政委員會今天審查114年度中央政府總預算追加預算案，在國防部預算部分，國民黨立委馬文君、徐巧芯、賴士葆提案刪減1.77億元。對此，民進黨立委批評，國民黨果然有了「無敵星星」，什麼都不怕，更質疑跟剛跟AIT開完會的國民黨立委徐巧芯全部簽名支持，直言「這就是國民黨弱台的決心」。

馬文君、賴士葆、徐巧芯共提案刪除國防預算1.77億元，包含國防政策規劃與督導327.5萬元；軍事博物館3000萬元；部隊視導慰問、專案會議、事務機具採購及公共關係581萬元；文宣心戰、保防安全所需經費1957.7萬元；戰備營區安全防護等所需經費504.2萬元；演訓任務及軍事交流9063.5萬元；通資督考費1398.7萬元；武器裝備採購履約督導、驗收及專案管制所需經費706.8萬元；一般武器採購準備作業、辦理軍事投資建案講習193萬1千元。

民進黨立委林楚茵說，國民黨果然有了「無敵星星」，什麼都不怕了，罷免前說「預算凍了來解凍、不夠用的預算來追加，結果現在又提案大砍國防追加預算，弱化國防，直言才是國民黨真面目。

林楚茵批評，國民黨「假意」關心國軍要齊頭式加薪到3萬，但作業費、防護費、後勤補給通通大刪，要國軍空手上戰場，保家衛國嗎？這是弱化國防自主、防衛韌性，更是犧牲第一線國軍的證據。

綠營人士表示，國民黨前幾天一團立委去AIT開會假裝認真擺拍，受訪時還答應支持增加國防預算，結果一審預算，國民黨就不演了。「請大家張大眼睛看清楚，這就是國民黨弱台的決心。」

該人士批評，馬文君的提案把所有國防預算全部刪除，理由只有「是項經費可予精簡，以撙節公帑支出」，結果跟AIT開會的徐巧芯全部簽名支持，短短兩句話就要把所有國防預算，從部隊訓練、武器採購、事務設備採購，到通資業務，營區安全防護，通通歸零。

