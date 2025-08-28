批賴總統錯了！ 許宇甄：人民要的不是柯建銘辭職是內閣總辭

國民黨立委許宇甄。（資料照）

2025/08/28 14:31

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免以失敗落幕，綠營近期掀起檢討聲浪，更將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，黨秘書長徐國勇醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，國民黨立委許宇甄怒斥，總統賴清德錯了，社會要的不是民進黨立法院黨團改選，而是全面性的內閣總辭，柯建銘固然應該為大罷免失敗辭職，但賴清德更不該置身事外。

許宇甄認為，當前台灣社會的不安，根源不是黨團幹部的問題，而是賴政府施政方向偏離民意，國人無法認同。人民期待的，是一個開放而有格局的政府，一個能廣納專業人才、憑能力而不是靠派系或總統「關愛」進入內閣的制度。人民不想看到賴清德繼續搞小圈圈用人，更不想看到他把國家最高行政機關當成政治酬庸的溫床。

「民進黨推動的大罷免最後以32比0大潰敗收場，整個事件的主導者，除了柯建銘，更繞不開賴清德本人的影子！」許宇甄質疑，一個立法院總召，若沒有總統授意與行政部門的全力配合，真的能發動這場撕裂社會、禍害全台的大亂局嗎？行政資源的動員、司法系統的操作，處處可見府院聯手。若賴清德不同意，這齣荒謬劇壓根不可能上演。

許宇甄痛批，賴清德對大罷免也樂在其中，甚至高調推出「團結十講」，如今反過來說社會需要的是黨團改選，這套說辭不過是話術包裝，掩飾失敗的政治藉口，把民進黨團當替罪羔羊，替自己和行政院長卓榮泰卸責。

她強調，社會要的不是黨團口號，而是政府具體的負責行動。當大罷免引發社會撕裂、浪費數十億公帑，最後換來一場政治鬧劇，賴清德作為總統，難道可以裝作若無其事，把所有責任推給黨團嗎？

「柯建銘固然應該為大罷免失敗辭職，但賴清德更不該置身事外。」許宇甄痛斥，身為國家元首，他是這場大罷免最大的推手，也是最該負起責任的人。賴清德選擇繼續粉飾太平，把錯誤合理化，把失敗推給別人。而賴清德最大的錯誤，就是明知大罷免是錯的，為了個人權力卻選擇讓它繼續。

許宇甄砲轟，賴清德把權力緊抓在手，卻沒有承擔責任的勇氣。國家危機當前，他關心的不是如何修正政策，而是如何鞏固權力。這樣的領導者，如何能帶領台灣走出困境？知過能改才是英雄，遇事推諉與小人無異。社會要的不是總統的推諉卸責，也不想再看到小圈圈用人；人民真正期待的，是一個願意認錯、聽取諫言、廣納人才、敢於改革的總統。

