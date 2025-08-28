為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰：為免影響國防、經濟政策 校園電費回歸地方

    行政院長卓榮泰今天說，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰今天說，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項。（記者田裕華攝）

    2025/08/28 14:01

    〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法釋出中央財源給地方，行政院長卓榮泰今天在院會表示，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項；同時，污水下水道、縣市管道路等，原則保留協助50%，重大施政項目則會以中央支應居多。

    台北市長蔣萬安日前抨擊行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般性補助；他今天也列席行政院會，並在院會前受訪說，不能接受行政院透過擴張解釋，很可能不公平分配的做法。

    卓揆在院會中強調，新版財劃法修正後，為避免影響國防、外交、經濟政策，政府不得不做必要調整，但中央115年度挹注各地方的各項財源不會低於今年，且是歷史新高，並確保調整後，屬於地方的教育、社福等基本設施都可以維持。

    卓揆也做出三項調整，第1，重大施政項目，還是中央支應為主；第2，中央、地方共同分擔的污水下水道、縣市管道路、漁港下水道、地方藝文等建設原則保留協助50%，但如果地方有困難，還是可以討論；第3，地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費、部分廢棄物清理經費等，回歸地方制度精神。

    卓揆也特別要求，地方對於中低收入戶等弱勢族群需求，應該要從統籌稅款優先支應，避免影響弱勢族群。對於3項調整，並請主計總處向各縣市主計處人員詳加說明，配合處理，主計總處也會設計新的簡化流程，用最快速度來滿足地方。

    卓揆表示，政院對申請案或是計畫型補助款都是考量如何均衡台灣，如何協助財政級距比較差的縣市，從未有政治性考量，縣市首長可以放心。

