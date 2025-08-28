為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    無視國安？國防部追加預算 馬文君提案狂砍金額破億

    政院近期提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委依舊提案大幅刪減其中，就國防預算上，光國民黨立委馬文君一人就提出數個案子全數刪除，國防部辦理保防安全、營區安全、武器採購督導、軍事演習等多筆預算金額破億。示意圖。（資料照）

    2025/08/28 14:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白日前大砍今年度中央政府總預算高達2千多億，導致政院暫緩編列地方一般性補助款636億，引發藍營地方政府不滿；政院近期提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委依舊提案大幅刪減其中，就國防預算上，光國民黨立委馬文君一人就提出數個案子全數刪除，國防部辦理保防安全、營區安全、武器採購督導、軍事演習等多筆預算金額破億。

    在兩岸、國防相關預算上，針對陸委會編列9880萬1千元行政支出，國民黨立委賴士葆提案指出，兩岸關係交流在美國對等關稅政策催化下亦無明顯推展，考量政府債務舉借增加，稅課收入減緩，該項目刪減8000萬元；牛煦庭則提案減列5880萬1千元。

    馬文君更提案全數刪除，國防部辦理文宣心戰、保防安全所需經費1957萬7千元；戰備營區安全防護等所需經費504萬2千元；演訓任務及軍事交流9063萬5千元；通資督考費1398萬7千元、武器裝備採購履約督導、驗收及專案管制所需經費706萬8千元；一般武器採購準備作業、辦理軍事投資建案講習193萬1千元。

    此外，國民黨立委翁曉玲更提案全數刪除總統府、司法院以及8個部會所提追加預算，包含總統府3324萬6千元、司法院4984萬7千元；農業部10億9430萬6千元、勞動部6894萬8千元、交通部2258萬4千元、法務部4601萬1千元、教育部5177萬9千元、外交部21億1000萬8千元、內政部28億8143萬7千元、文化部2億8085萬8千元。

    國民黨立委牛煦庭則提案全數刪除，行政院所提針對「聯合服務業務項下南部、中部、東部、雲嘉南區、金馬聯合服務業務費」編列3652萬6千元加預算、原民會辦理「南島民族論壇六年計畫」追加預算2030萬2千元、警政署辦理提升民眾反詐騙意識宣導4025萬5千元。

    另，藍委王鴻薇也提案全數刪除中央政府媒宣費追加預算4億2906萬6千元；針對中選會就七二六、八二三罷免及民眾黨團所提核三公投編列15億4712萬8千元追加預算，王也提案減列15億4324萬2千元。

