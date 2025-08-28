黨主席選舉延後領表登記 黃健庭：盼好人選接棒 持續勸進盧秀燕

國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

2025/08/28 13:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日中常會決定把原定9月1日至5日黨主席選舉參選人領表登記時程延後2週，黨中央還把黨員取得黨主席選舉投票資格的補繳黨費期限從原已截止的6月18日，展延至今日，遭黨質疑因人設事，可能導致大量人頭黨員出現，國民黨秘書長黃健庭今日中午接受網路直播節目專訪解釋，823過後國民黨守住31席立委，讓許久未感受振奮的藍營基層，開始看到盼望的氣氛，最近國民黨組發會接到很多人反應，前一陣子全黨忙大罷免，沒有注意需要繳黨費並做參選準備，因此才有中常委昨日提案延後領表登記。

至於這項安排是否為特定人士量身打造，在等「對的人」？黃健庭直言，現在的黨中央當然希望有好的黨主席人選，可以一棒接一棒下去，國民黨力拼2028重返執政，接棒人選很重要，所以朱立倫才會公開懇請台中市長盧秀燕承擔責任，但現在國民黨主席的位子是全中華民國最難幹的工作，大家需要慎重評估思考，雖然盧秀燕日前表態無意參選，但大家仍會勸進盧秀燕考慮。

請繼續往下閱讀...

黃健庭強調，即便領表登記延後2週時間，投票日與黨主席交接時間都沒有改變，而且可以讓黨員參與這次選舉，所以調整時間並沒有什麼不好，多出2週時間，可以讓參選的人多一點時間評估，何況沒有影響到誰，調整只有好、沒有壞。

面對主持人詢問，現任國民黨主席朱立倫是否確定畫上「句點」？黃健庭明確表示，朱立倫已經確定（交棒），而且「心意已決」，面對主持人追問，朱立倫是否不會回頭？他點頭認可，並感慨外界對朱立倫的成見竟到這種程度。

黃健庭說，自己已經開始「數饅頭」了，朱立倫這段時間話已經講得這麼白了，還是有人懷疑朱以退為進、做做樣子，讓他感慨究竟是中文程度不好，還是太好？朱立倫不連任對他來說毫不意外，他並透露，當初朱立倫來當黨主席，就是抱著「贖罪」的心情，而且4年來這麼辛苦，總該偶爾要有一點點的感謝，但黨內卻找盡各種理由罵朱立倫，他私下安慰朱，「耶蘇治好10個麻瘋病人，只有一個人感謝祂！」

黃健庭指出，雖然盧秀燕日前表態無意參選黨主席，但大家仍會勸進盧考慮，朱立倫懇請大家公認最好的人選盧秀燕，這樣也要被罵，目前階段能做的努力就儘量去做，他強調，任何一個組織團體，領導力是成敗關鍵，國民黨現在的主戰場在國會，立法院黨團有高度自主性，不是每一件事情都請示黨中央，另一個是地方執政縣市，未來的黨主席人選必須「喊得動」，所以政治份量要夠，才有辦法領導這個黨。

主持人追問，如果「盧媽媽」（盧秀燕）不出來，「黃媽媽」（嘉義市長黃敏惠）是否可能？黃健庭說，他與黃敏惠很熟，黃曾經選過黨主席，還當4屆嘉義市長，深得民心，當然也是很好的人選，只是此時黃敏惠是否有意願，他不確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法