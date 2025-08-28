北市府引進「中國機器狗」還扯美國製 綠議員要求停止測試計畫

今（28）日台北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳召開記者會抨擊，台北市政府根本是用高科技包裝、偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」，入侵大街小巷，要求測試計畫應終止，不要讓違法計畫繼續執行，成為國安破口。（記者孫唯容攝）

2025/08/28 13:33

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議。今（28）日台北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳召開記者會抨擊，台北市政府根本是用高科技包裝、偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」，入侵大街小巷，要求測試計畫應終止，不要讓違法計畫繼續執行，成為國安破口。

簡舒培指出，機器狗是由負責道路巡檢的廠商所引進，新工處預計作為輔助工作，不過根據行政院秘書長2020年12月18日院臺護長字第1090201804A號函，現階段禁止公務機關使用及採購大陸廠牌資通訊產品，包含軟體、硬體及服務。簡舒培也抨擊，當時詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，市府第一時間給的回覆竟然是「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業。」

請繼續往下閱讀...

根據記者查證，根據美國波士頓動力公司官網顯示，其生產的機器狗，與副市長李四川貼文中的機器狗，完全沒有類似產品，該隻機器狗卻與中國機器人公司「宇樹科技」所生產的產品相像，後續追查出台灣代理商「飆機器人」獨家代理宇樹科技的機械狗，包含外裝的塗裝、編號，都與李四川貼文中的機器狗完全一致。

最終經詢問，新工處才承認「雖然機械載體確實向宇樹科技採購，僅作為硬體載體組件，機器狗的軟體開發、環景系統與網路傳輸功能，均由台灣團隊自主研發完成」，並不涉及核心技術，故無資安疑慮，團隊已遮蔽原廠相機，並於機器狗上方配置自行研製的小型工業電腦，所有影像與數據均由該工業電腦透過國內網路上傳，並結合超鉞科技內部資安協定之防護機制進行接收與審核，因此環景檢測的影像數據與資訊均不會被陸方公司取得。

對此，簡舒培批評，台北市政府現在引進已被示警具有資安風險的中國品牌，這完全踩到了國安與資安的紅線，且中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，證實了宇樹機器人能用於作戰，更間接證實宇樹與中國解放軍有關聯，以台北市政府「輔助人行道巡查」工作來說，宇樹產製的機器狗可以深入台北市街頭巷尾的各種地貌、設施等資料，並透過預裝的後台，間接傳送到中國。

陳賢蔚說明，今年5月美國國會議員才敦促政府部門調查中國宇樹科技，因為其產品預裝了一個名為「CloudSail」的後門程式，可以把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器，且根據宇樹的隱私政策規定，所有用戶資料都儲存在中國，並受到中共情報和網路安全法的約束，學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視。

顏若芳直言，機器狗屬於資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法，況且台灣也有許多優秀的機械狗研發、製作團隊，北市府卻知法犯法，為中國廠商大開後門，要不是遭到披露，中國製機器狗恐怕早在台北街頭到處亂竄。

顏若芳認為，北市府應詳加調查此案決策層級，釐清到底是誰同意廠商違法引入機器狗，甚至還讓台北市副市長幫忙業配、背書，同時，整個機器狗測試計畫亦應終止，不要讓違法計畫繼續執行、放任北市府淪為國安破口。

新工處才承認「雖然機械載體確實向宇樹科技採購，僅作為硬體載體組件，機器狗的軟體開發、環景系統與網路傳輸功能，均由台灣團隊自主研發完成」，並不涉及核心技術，故無資安疑慮。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法