藍批政院強扣各縣市補助款 民進黨反嗆：拿錢不辦事

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

2025/08/28 13:14

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今（28日）指控，行政院將地方補助款改為「申請制」，意圖讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」，黨團將提法案反制。對此，民進黨發言人韓瑩反批，國民黨拿錢不辦事，不會做事那就換人做。

國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委賴士葆等人今召開「地方一般性補助款改申請制？賴政府違法亂紀惡性不改！」記者會，批評行政院想主導地方補助款，未來給多給少就看總統賴清德和行政院高興。

請繼續往下閱讀...

對此，韓瑩指出，新版「財劃法」修正後，各縣市的統籌分配款全面提升，地方政府錢大大變多了，自然部分中央對地方的補助就可以調整。以明年度為例，雙北市統籌分配款皆大幅增加，台北市增加444億元，新北市增加410億元，增加幅度分別高達64%及76%。

韓瑩說，雙北錢增加這麼多，但侯友宜、蔣萬安卻一再為了學校電費補助砲打中央，為什麼雙北市長不把統籌分配款拿出來付電費？這就好比父母已經把生活費交給孩子，孩子可以自己從其中支應開銷例如搭公車，但孩子把錢花去其他地方，卻反過來指控家長「都沒有給錢」，這樣對嗎？

韓瑩強調，一般性補助款用途本就是社會福利的相關支出，今年一般性補助完全沒少，不會如國民黨黨團所說影響到地方的長照、育兒等政策，民進黨政府一向以全體國民福祉為最高優先，絕不會犧牲人民權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法