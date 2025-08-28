出席APPU開幕 賴清德：台灣未來將結合美日澳與邦交國合作

總統賴清德致詞表示，未來台灣會結合日本、美國、澳洲與亞洲國家，進一步跟邦交國進行各項合作，促進彼此繁榮發展。（記者王藝菘攝）

2025/08/28 13:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕第53屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）今日上午舉行開幕典禮，總統賴清德致詞表示，未來台灣會結合日本、美國、澳洲與亞洲國家，進一步跟邦交國進行各項合作，促進彼此繁榮發展。

賴清德表示，今年APPU的主題是亞洲太平洋區域社會韌性強化以及國會合作，特別將焦點放在3個面向，經濟永續發展、社會韌性強化，與進行各項議題的合作等，這些都符合我國發展的需求，也是當前亞洲區域非常重要的項目、亞太地區面臨氣候變遷、地緣政治變化等挑戰，因此當前如何在APPU平台上強化各國的合作，是非常非常重要的。

賴清德表示，台灣會展現維護區域和平的決心，國際社會已經有共識，台海和平穩定 是印太區域的安全繁榮的必要因素，台灣除了有責任守護自己國家的安全，也將有義務捍衛區域的和平穩定，台灣將採取和平四大支柱行動方案，強化國防力量，明年國防預算將達到GDP的3％以上，預期在2030年前可達到北約標準。

賴清德說，台灣也會強化經濟韌性，讓台灣的產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，而不是過往把雞蛋都放在同一個籃子裡面，在2010年的時候 台灣對中國的投資 佔台灣對外投資的83.8%，但是在去年佔比已經降到7%左右，反而是日本、美國、歐洲，是台灣當前的投資標的。

賴清德表示，台灣也會強化跟各國的合作，秉持民主、自由、人權精神，讓彼此可以肩並肩站在一起，以實力達到和平；只要對等尊嚴，台灣樂意和中國交流合作，促進兩岸的和平共榮。

賴清德也說，台灣會強化與邦交國進行各項合作，去年他曾經拜訪吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉等3個邦交國，看到台灣與3個邦交國在氣候變遷上的密切合作，未來台灣會結合日本、美國、澳洲與亞洲國家，進一步跟邦交國進行各項合作，促進彼此繁榮發展。

最後，賴清德也說，台灣會利用APPU平台，強化台灣跟亞洲各國的合作，也請APPU會員國的國會議員支持台灣在各面向的合作，希望團結合作力量大，不僅對各會員國有幫助，對區域繁榮發展也有莫大幫助。

