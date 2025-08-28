為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰勉政院工作每天渡河搶灘 張惇涵接任秘書長衝衝衝

    行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，今（28）日舉辦「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。（記者田裕華攝）

    行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，今（28）日舉辦「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。（記者田裕華攝）

    2025/08/28 12:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，今（28）日舉辦「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，即將接任行政院秘書長張惇涵強調，「行動才是最好的證明」，賴總統領導國安團隊，行政院長卓榮泰帶領行政團隊，「團隊All IN、上下一心」，讓台灣穩健前行，是無可迴避的責任。

    行政院長卓榮泰表示，張惇涵歷經中央與地方，及行政與政務的重要工作，包括從總統府副秘書長到行政院。他也待過總統府，「總統府好像在高山上守碉堡，敵人難冒出頭，行政院每天渡河搶灘，戰鬥工作氣息完全不同」。張接任秘書長，增加團隊戰力，也更做好中央、地方各項聯繫工作，希望能帶來更多改革年輕的新氣息。

    張惇涵指出，他相隔17年再度回到行政院工作服務，挑戰在改變，但不變的是初衷，也就是國家第一、人民優先。從國安團隊回到行政團隊，單位不一樣，但都是戰鬥位置，「決策冷靜想想，決定後全力衝衝衝」，是他堅持的做事風格。

    張惇涵強調，他很少開場白，都直接切入主題、解決問題，「行動才是最好的證明」。賴總統領導國安團隊，卓揆帶領行政團隊，「團隊All IN、上下一心」，讓台灣穩健前行，是無可迴避的責任。

    總統府副祕書長張惇涵將升任行政院秘書長。（記者田裕華攝）

    總統府副祕書長張惇涵將升任行政院秘書長。（記者田裕華攝）

