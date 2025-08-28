王世堅連署「簽了」！王浩宇：當初幫他說話的就是柯建銘

立委柯建銘（圖左）、王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

2025/08/28 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免失敗告終，綠營檢討聲浪直指向民進黨立院黨團總召柯建銘，民進黨秘書長徐國勇召集各派系，研擬發起改選黨團幹部連署書，立委王世堅表示已經簽名。對此，前桃園市議員王浩宇指出，當初有人提案要開除王世堅的時候，幫他說話的就是柯建銘，「真的是很不厚道」。

總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為逼迫柯建銘「釋出兵權」。徐國勇召集各派系，研擬發起改選黨團幹部連署書，對此，王世堅今天在立法院受訪表示，他拿到連署書也簽名了，他認為黨應該迅速的回應社會期待，而且黨團確實應該進行檢討。

請繼續往下閱讀...

王浩宇今日在臉書發文表示，王世堅是少數簽名要逼柯建銘下台的立委。「事實上，當初有人提案要開除王世堅的時候，幫他說話的就是柯建銘，真的是很不厚道。」

王世堅今日受訪時也提到，他尊重且感謝柯建銘這麼多年來為黨的付出，但是還是希望黨團能夠有新氣象，民進黨應該在大罷免結束後做徹底檢討反省。他也說，「同志之間的關懷還是有，柯總召應該感受得到，每位委員與他相處這麼久，對他這份情感都是在的」，不只他自己，但是情感歸情感，在處理公事、國家大事，當然要理性優先，感情必須放一邊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法