接政委兼國發會主委 葉俊顯：將推「AI新十大建設」四大政策

行政院準政委兼國發會主委葉俊顯表示，要推動「AI新十大建設政策」、「地方創生3.0」、「重大公共建設」、「六大生活與產業區域」四大政策。（記者田裕華攝）

2025/08/28 12:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，行政院準政委兼國發會主委葉俊顯表示，他接任後要推動「AI新十大建設政策」、「地方創生3.0」、「重大公共建設」、「六大生活與產業區域」四大政策。

葉俊顯指出，他要感謝總統和院長的信賴，交給他這麼重大的任務，在接任主委後，將延續既定擘劃加速推動，並以國家發展計畫114年至117年的目標，繼續接棒前行，穩健推動經濟與就業表現。

葉俊顯說明，以下四個政策是接任後要推動項目，一是「AI新十大建設政策」，我們知道AI將是引領台灣再次騰飛的產業，對台灣影響將持續數十年，此時推出AI新十大建設，該政策將為台灣經濟打好穩固基礎，同時政策橫跨4個以上部會，對國發會而言是有挑戰的任務。

葉俊顯談及，二是「地方創生3.0」，將鎖定青年培育、多元途徑、基礎建設、跨域合作和國際連結5大項目，持續擴大青年工作站和獎勵機制。

葉俊顯說，第三是「重大公共建設」，落實預警審議退場機制，確保品質和期程。第四是「六大生活與產業區域」，有140項建設和9大生活機能，推動首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅、低碳樂活離島，落實健康台灣。

他強調，這些政策的執行，仰賴國發會橫向跨部會協調及績效管考，並結合行政院智慧國家推動小組等願景平台，會與各部會及地方政府協力，確保如期如質落地，達成國家發展的整體目標。

行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，右5為準政委兼國發會主委葉俊顯。（記者田裕華攝）

