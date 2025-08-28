為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰宣布「行動創新AI內閣2.0」成員：加速行動、積極任事、有感施政

    行政院長卓榮泰今（28）日親自主持「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，介紹此次新入閣的新成員。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰今（28）日親自主持「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，介紹此次新入閣的新成員。（記者田裕華攝）

    2025/08/28 12:45

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，院長卓榮泰今（28）日親自主持「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，介紹此次新入閣的新成員。對於外界質疑次長改得比部長多，卓榮泰表示，我們盡力調整現在基本隊形，他知道做任何調整，無法滿足所有對內閣團隊有批評意見的人，但他虛心請求給新團隊的時間，「給我們時間，我有信心」。

    卓榮泰指出，他用一種非常期待，也激動的心情，這時候邀請各界領域的專家或是意見領袖加入到內閣團隊，都是人生境遇上極大挑戰，要調整工作、說服家庭、強化心理狀態甚至要有更好的體力，才能跟現有團隊用最快速時間整合為一個有團隊合作精神的行動AI內閣2.0。

    卓榮泰表示，執政團隊將用最快速度整頓，也是依照總統所指示的四大調整來調整內閣人事，「我會要求未來所有人要加速行動、積極任事、有感施政，回應給國人這段時間對執政團隊所有的指教與強烈要求，我們都必須一一面對」。

    行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

